РФ обстреляла Институт кардиологии в Киеве

РФ атаковала Институт кардиологии в Киеве — там погибли люди
В ночь на 28 сентября российские захватчики атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате вражеского обстрела повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.
Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram.
Россияне обстреляли Институт кардиологии в Киеве — детали
Этой ночью, 28 сентября, российские войска в очередной раз массированно атаковали столицу. В результате вражеского удара по Киеву повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.
По данным ГСЧС, в Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом: из под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован.
Кроме того, повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека.
Также в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого здания. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.
По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.
В Голосеевском районе города произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара.
По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар ликвидировали. Предварительно — без пострадавших.
В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.
В Днепровском районе произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.
В Дарницком районе в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.
Сейчас информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы сообщали, что в результате атаки РФ на Киев погибла 12-летняя девочка.
Ночью, 28 сентября, мы информировали об объявлении воздушной тревоги в Киеве и об угрозе массированного удара.
