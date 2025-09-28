РФ обстреляла Институт кардиологии в Киеве

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ в Киеве 28 сентября. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 28 сентября российские захватчики атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате вражеского обстрела повреждено здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram.

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС

Россияне обстреляли Институт кардиологии в Киеве — детали

Этой ночью, 28 сентября, российские войска в очередной раз массированно атаковали столицу. В результате вражеского удара по Киеву повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, в Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом: из под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован.

Кроме того, повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека.

Также в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого здания. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.

По другим адресам зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе города произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара.

По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар ликвидировали. Предварительно — без пострадавших.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

В Днепровском районе произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.

В Дарницком районе в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, что в результате атаки РФ на Киев погибла 12-летняя девочка.

Ночью, 28 сентября, мы информировали об объявлении воздушной тревоги в Киеве и об угрозе массированного удара.