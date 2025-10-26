Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ночная атака по Киеву — количество пострадавших снова возросло

Ночная атака по Киеву — количество пострадавших снова возросло

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 16:13
обновлено: 16:24
Обстрел Киева 26 октября — увеличилось количество пострадавших
Люди на месте российского удара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Россияне в ночь на 26 октября в очередной раз атаковали Киев. В результате удара погибли люди. Известно также о том, что увеличилось количество пострадавших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама
Читайте также:

Сколько людей пострадали из-за обстрела Киева

"До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу прошлой ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей", — отметил Кличко.

Скільки людей постраждали через атаку на Киї 26 жовтня
Сообщение мэра Киева Виталия Кличко. Фото: скриншот

Он добавил, что в результате атаки также погибли люди. Сейчас известно о трех жертвах российского обстрела.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядит разрушенная квартира в Киеве. Она уничтожена из-за российской атаки 26 октября.

Также мы писали о том, как жительница Киева пережила вражескую атаку. Женщина поделилась подробностями российского удара.

Виталий Кличко Киев обстрелы атака жертвы
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации