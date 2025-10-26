Обстрел Киева 26 октября — увеличилось количество пострадавших

Ночная атака по Киеву — количество пострадавших снова возросло
Россияне в ночь на 26 октября в очередной раз атаковали Киев. В результате удара погибли люди. Известно также о том, что увеличилось количество пострадавших.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Сколько людей пострадали из-за обстрела Киева
"До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу прошлой ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей", — отметил Кличко.
Он добавил, что в результате атаки также погибли люди. Сейчас известно о трех жертвах российского обстрела.
