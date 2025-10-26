Обстрел Киева 26 октября — увеличилось количество пострадавших

Люди на месте российского удара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Россияне в ночь на 26 октября в очередной раз атаковали Киев. В результате удара погибли люди. Известно также о том, что увеличилось количество пострадавших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама

Читайте также:

Сколько людей пострадали из-за обстрела Киева

"До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу прошлой ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей", — отметил Кличко.

Сообщение мэра Киева Виталия Кличко. Фото: скриншот

Он добавил, что в результате атаки также погибли люди. Сейчас известно о трех жертвах российского обстрела.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядит разрушенная квартира в Киеве. Она уничтожена из-за российской атаки 26 октября.

Также мы писали о том, как жительница Киева пережила вражескую атаку. Женщина поделилась подробностями российского удара.