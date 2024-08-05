Полиция в Киеве спасла женщину от самоубийства на мосту в Голосеевском районе

В Киеве полицейские спасли женщину, которая пыталась прыгнуть с моста
В Киеве полицейские спасли женщину, которая хотела совершить самоубийство. Она планировала прыгнуть с моста в Голосеевском районе.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 5 августа.
Спасение женщины в Киеве
Очевидцы сообщили полицейским, что на проспекте Науки неизвестная гражданка пытается совершить самоубийство. В течение нескольких минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции, полицейские-психологи, патрульные, сотрудники ГСЧС и медики, которые обнаружили, что женщина стоит за перилами ограждения моста и угрожает прыгнуть на проезжую часть.
"Не теряя ни минуты, правоохранители бросились ей на помощь — словами нашли подход к женщине, успокоили ее, убедив не делать необдуманных поступков и помогли вернуться на мост", — говорится в сообщении.
Правоохранители передали женщину врачам, где ей оказывают помощь.
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