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Главная Киев В Обуховском районе Киевщины ухудшилось качество воздуха

В Обуховском районе Киевщины ухудшилось качество воздуха

Ua ru
3 сентября 2026 12:18
Ухудшение качества воздуха в Киевской области: зафиксировано загрязнение
Небо над Киевской областью после атак РФ. Фото: Reuters

В Обуховском районе Киевской области зафиксировано временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Основным загрязнителем в умеренной концентрации является мелкодисперсная пыль, которая может вызывать дискомфорт при дыхании у чувствительных людей. В то же время радиационный фон остается в норме.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает Новини.LIVE.

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Где в Киевской области ухудшилось качество воздуха

Среднесуточные измерения мониторинговых постов показали, что в Обуховском районе в настоящее время наблюдается повышение концентрации мелкодисперсной пыли. Специалисты отмечают, что такая ситуация может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражению.

Жителям района рекомендуют временно соблюдать несколько мер предосторожности:

  • держать окна закрытыми;
  • по возможности сократить длительное пребывание на улице;
  • пить достаточное количество воды;
  • при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.

Кроме того, из-за последствий российских атак ухудшение качества воздуха может наблюдаться и в Бориспольском районе.

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В то же время уровень радиационного фона на территории Киевской области соответствует естественному фону.

По состоянию на 3 сентября мониторинг качества атмосферного воздуха проводится на 15 пунктах наблюдения.

Они расположены в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлике, Богуславе, Василькове, Ирпене, Вишневом, поселках Иванкове и Великая Димерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района. Пункт наблюдения в Узине в настоящее время временно не работает из-за отсутствия электроснабжения.

В Обухівському районі Київщини зафіксували погіршення якості повітря - фото 1
Сообщение Киевской областной государственной администрации. Скриншот: Facebook

Новости Киева

Мы писали, что РФ регулярно атакует Киевскую область реактивными беспилотниками. Военный аналитик Алексей Гетьман поделился с журналистами Новини.LIVE, что, по его мнению, прекратить постоянные атаки в воздушном пространстве над Киевом можно только благодаря симметричному ответу.

Также Новини.LIVE сообщали, что киевляне все меньше времени проводят в укрытиях, поскольку продолжительность воздушных тревог в столице заметно сократилась. За шесть дней время опасности ночью сократилось с более чем 13 до около 5 часов. В то же время стало известно, что украинские защитники в настоящее время уничтожают более 80% российских баражирующих беспилотников "Бандероль".

Киев Киевская область Киевская военная администрация радиация загрязнение воздуха
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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