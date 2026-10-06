Турели против дронов в Киеве: сколько систем установлено и как они работают

Российский дрон упал в поле. Фото: Нацполиция

В Киеве уже установлено более 12 автоматизированных турелей, которые используются для противодействия российским ударным беспилотникам. Системы получают данные от радаров и информационно-телекоммуникационных систем, самостоятельно обнаруживают и сопровождают цели, однако решение об открытии огня остается за оператором. В настоящее время украинские военные используют турели с пулеметами калибра 12,7 мм, а их средняя эффективность на различных направлениях составляет около 28%.

Об этом во время заседания ВСК рассказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко, передает Новини.LIVE.

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Турели сбивают дроны на расстоянии до 1,4 км

По словам Черевашенко, такие турели представляют собой автоматизированные средства, которые могут наводиться на цель, осуществлять ее поиск и сопровождение по данным радаров или информационно-телекоммуникационных систем. При этом открытие огня происходит только по решению оператора.

"Это, в первую очередь, меры безопасности, а во-вторых, это безопасность применения других компонентов сил обороны", — отметил он.

В настоящее время для уничтожения беспилотников применяются турели с пулеметами калибра 12,7 мм. По словам военного, были случаи сбивания целей на расстоянии до 1400 метров, тогда как реактивные дроны, как правило, удавалось уничтожать на расстоянии до 800 метров.

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Эффективность турелей зависит от направления и интенсивности российских атак. По словам Черевашенко, этот показатель колеблется от 20% до 40%, а в среднем составляет около 28%.

В то же время Россия наращивает использование реактивных беспилотников. По данным Воздушных сил, их доля уже составляет около 40% от всех примененных РФ дронов, а на отдельных направлениях достигает 60%.

В Воздушных силах прогнозируют дальнейший рост количества таких беспилотников — в перспективе доля реактивных дронов может достичь около 80%.

Для противодействия этой угрозе украинские военные сотрудничают с производителями дронов-перехватчиков. В настоящее время с Воздушными силами взаимодействуют около 20 компаний, которые находятся на разных этапах разработки и испытаний своих систем.

При этом 14 производителей уже имеют готовые продукты и приступили к тестовым полётам. Из них шесть компаний уже получили результаты по уничтожению реактивных российских дронов.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве утром 6 октября осколок российского "Шахеда" пробил крышу столовой лицея № 285. На момент инцидента работники готовили завтрак для детей, однако никто не пострадал. Спасатели оперативно потушили небольшое возгорание, а занятия в этот день перевели в дистанционный формат.

Также Новини.LIVE сообщали, что понтонные переправы не смогут полноценно заменить киевские мосты в случае их повреждения и обеспечить половину их нынешней пропускной способности. Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что для этого недостаточно просто установить сами понтоны — необходима соответствующая дорожная инфраструктура на обоих берегах. По его словам, такие переправы скорее могут использоваться для частного и легкового транспорта, тогда как перевозка большого количества пассажиров и тяжелых грузов будет проблематичной.