Осколок ракеты Шахед попал в крышу лицея № 285 в Киеве: последствия атаки

Осколок дрона. Фото: Новини.LIVE

В Киеве утром 6 октября осколок вражеского «Шахеда» пробил крышу столовой лицея № 285. Инцидент произошел утром, когда повара как раз готовили завтрак. Спасатели быстро потушили пожар, пострадавших нет.

Об этом журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой сообщила директор лицея Татьяна Бондаренко.

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В Киеве дрон упал на крышу лицея

Опасная ситуация возникла утром, когда персонал уже находился на рабочих местах. По словам директора лицея Татьяны Бондаренко, тревожное сообщение от подчиненных она получила в 7:50.

"В 7:50 мне позвонили работники столовой, потому что они уже готовили завтрак для детей, и сказали, что, как им сначала показалось, в крышу столовой попал дрон. Я сразу выехала на место, со мной уже приехали сотрудники ГСЧС и начали тушить пожар, который произошел — небольшое возгорание", — рассказала руководительница учреждения.

Как выяснилось при осмотре места происшествия, на здание упал именно обломок "Шахеда", который и вызвал возгорание. Службы чрезвычайных ситуаций оперативно справились с локальным возгоранием. Несмотря на падение обломка, никто на территории школы не пострадал. В настоящее время профильные специалисты продолжают осматривать помещения для точной оценки материальных убытков.

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"Ущерб небольшой, сейчас группа еще работает, поэтому точно сказать не могу. Но самое главное, что у нас... Никто не пострадал, все хорошо", — подчеркнула Татьяна Бондаренко.

Из-за утреннего инцидента руководство лицея приняло решение об оперативном изменении графика работы.

"Сегодня учебное заведение работает дистанционно, завтра — в обычном режиме", — сообщила директор.

Таким образом, школьники вернутся к очным занятиям уже на следующий день.

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Между тем в связи с усиленными атаками РФ на мосты в Киеве в сети массово обсуждают возможные пути переправы через Днепр. Кто-то предлагает пользоваться паромами, а другие говорят, что лучше строить подземные туннели. Между тем реализация идеи строительства автомобильного туннеля под Днепром в столице представляется крайне сложной и финансово обременительной. По оценкам урбанистов, на строительство такого подземного перехода потребуется не менее 4–6 лет, а его сметная стоимость в три, а то и в пять раз превысит затраты на строительство классического моста.