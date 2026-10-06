У Києві припинив роботу дата-центр Омега Телеком після атаки РФ

Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив свою роботу
Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив свою роботу. Причиною є масована російська атака. Компанія працює для відновлення каналів звʼязку та доступу до Інтернету на резервних майданчиках.
Про це повідомила пресслужба дата-центру "Омега Телеком" у Facebook, передає Новини.LIVE.
Припинення роботи дата-центру "Омега Телеком"
Внаслідок російського масованого обстрілу Києва дата-центр "Омега Телеком" ухвалив рішення припинити роботу.
"Ми продовжуємо відновляти канали зв’язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках. Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 6 жовтня внаслідок падіння уламків російського дрона в Оболонському районі Києва сталася пожежа на даху навчального закладу.
А радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомляв, що у Києві будуть використовувати технології штучного інтелекту для протидії російським ударним безпілотникам. Реактивні "шахеди" мають знищувати 12 автоматизованих турелей.