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Головна Київ Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив свою роботу

Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив свою роботу

Ua ru
6 жовтня 2026 10:13
У Києві припинив роботу дата-центр Омега Телеком після атаки РФ
Наслідки російського обстрілу дата-центру "Омега Телеком" у Києві. Фото: facebook.com/omegatelecom2012

Київський дата-центр "Омега Телеком" припинив свою роботу. Причиною є масована російська атака. Компанія працює для відновлення каналів звʼязку та доступу до Інтернету на резервних майданчиках.

Про це повідомила пресслужба дата-центру "Омега Телеком" у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Припинення роботи дата-центру "Омега Телеком"

Внаслідок російського масованого обстрілу Києва дата-центр "Омега Телеком" ухвалив рішення припинити роботу

Наслідки російського обстрілу дата-центру Омега телеком у Києві
Пошкодження в дата-центрі "Омега Телеком". Фото: facebook.com/omegatelecom2012
Російський удар по дата-центру Омега Телеком в Києві
Наслідки російського удару по дата-центрі "Омега Телеком". Фото: facebook.com/omegatelecom2012

"Ми продовжуємо відновляти канали зв’язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках. Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося", — йдеться у повідомленні.

Дата-центр Омега Телеком у Києві після російського обстрілу
Удар Росії по дата-центру "Омега Телеком". Фото: facebook.com/omegatelecom2012

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 6 жовтня внаслідок падіння уламків російського дрона в Оболонському районі Києва сталася пожежа на даху навчального закладу

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Київ інтернет обстріли зв'язок дата-центр
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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