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Головна Київ У Києві через атаку РФ палає дах навчального закладу

У Києві через атаку РФ палає дах навчального закладу

Ua ru
6 жовтня 2026 06:57
Атака на Київ 6 жовтня - палає дах навчального закладу
Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Російські окупанти в ніч проти 6 жовтня та зранку цього ж дня намагались атакували Київ дронами. Внаслідок падіння уламків в одному з районів виникла пожежа на даху навчального закладу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

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Наслідки обстрілу Києва 6 жовтня

Зауважимо, що цієї ночі та зранку у Києві неодноразово оголошували повітряну тривогу. Причиною сигналу були реактивні дрони, які ворог періодично спрямовував а напрямку столиці.

На тлі ворожої атаки у місті неодноразово було чути гучні вибухи, і зранку після чергових вибухів Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі розповіла про пожежу в Оболонському районі Києва.

"В Оболонському районі виникло загоряння на даху навчального закладу внаслідок падіння уламків. Служби слідують на місце події", — йдеться у повідомленні.

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Пост КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня росіяни атакували Північний міст Києва. Внаслідок удару було пошкоджено дорожнє покриття та постраждали двоє людей.

Також ми писали, що у Києві для боротьби з дронами росіян будуть використовувати штучний інтелект. Зокрема, безпілотники будуть збивати за допомогою 12 автоматичних турелей.

Київ пожежа вибух обстріли війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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