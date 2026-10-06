Уламок шахеда влучив у дах ліцею №285 у Києві: наслідки атаки

Уламок дрона. Фото: Новини.LIVE

У Києві вранці, 6 жовтня, уламок ворожого "Шахеда" пробив дах їдальні ліцею №285. Інцидент стався зранку, коли кухарі саме готували сніданок. Рятувальники швидко загасили пожежу, постраждалих немає.

Про це журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій сказала директорка ліцею Тетяна Бондаренко.

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У Києві впав дрон на дах ліцею

Небезпечна ситуація виникла вранці, коли персонал уже перебував на робочих місцях. За словами директорки ліцею Тетяни Бондаренко, тривожне сповіщення від підлеглих вона отримала о 7:50.

"В 7:50 мені зателефонували робітники їдальні, тому що вони вже готували сніданок для діток і сказали, що є влучання в дах їдальні, їм спочатку здалося. Я зразу виїхала на місце, зі мною вже приїхала ДСНС і почали ліквідувати пожежу, яка сталася, невеличке загорання", — розповіла очільниця закладу.

Як з'ясувалося під час огляду місця події, на будівлю впав саме уламок "Шахеда", який і спровокував вогонь. Надзвичайники оперативно впоралися із локальним загорянням. Попри падіння уламка, жодна людина на території школи не постраждала. Наразі профільні фахівці продовжують оглядати приміщення для точної оцінки матеріальних втрат.

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"Там невеличкі збитки, зараз працює група ще, тому точно сказати не можу. Але найголовніше, що в нас... Ніхто не постраждав, все добре", — наголосила Тетяна Бондаренко.

Через ранковий інцидент керівництво ліцею ухвалило рішення про оперативну зміну графіка роботи.

"Сьогодні навчальний заклад працює дистанційно, завтра в звичайному режимі", — повідомила директорка.

Тож школярі повернуться до очних занять уже наступного дня.

Новини.LIVE писали, що в Києві внаслідок масованого російського обстрілу припинив функціонувати дата-центр "Омега Телеком". Фахівці компанії оперативно переносять сервіси на резервні майданчики, аби повернути користувачам стабільний доступ до мережі та відновити канали зв'язку.

Тим часом у зв'язку з посиленими атаками РФ на мости в Києві, в мережі масово обговорюють потенційні шляхи переправи через Дніпро. Хтось пропонує користуватися поромами, а інші кажуть, що краще будувати підземні тунелі. Тим часом реалізація ідеї будівництва автомобільного тунелю під Дніпром у столиці виглядає вкрай складною та фінансово обтяжливою. За оцінками урбаністів, на зведення такого підземного переходу знадобиться щонайменше 4–6 років, а його кошторис утричі чи навіть уп'ятеро перевищить витрати на зведення класичного мосту.