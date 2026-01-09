На левом берегу Киева 9 января перегруженные остановки

Остановка общественного транспорта в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На левом берегу Киева в пятницу, 9 января, перегружены автобусные остановки. Сейчас в городе фиксируются проблемы с электротранспортом.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Перегруженные остановки на левом берегу Киева

Сейчас станция метро "Лесная" временно не работает. На остановках общественного транспорта на левом берегу Киева большое количество людей.

Напомним, на левом берегу Киева временно работу прекратил электротранспорт после российского обстрела. Его маршруты дублируют дополнительные автобусы.

Кроме того, на левом берегу в столице действуют аварийные отключения света. Прежде всего энергетики пытаются оживить критическую инфраструктуру.