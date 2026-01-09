Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Остановки на левом берегу Киева перегружены — видео

Остановки на левом берегу Киева перегружены — видео

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 10:29
На левом берегу Киева 9 января перегруженные остановки
Остановка общественного транспорта в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На левом берегу Киева в пятницу, 9 января, перегружены автобусные остановки. Сейчас в городе фиксируются проблемы с электротранспортом.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Реклама
Читайте также:

Перегруженные остановки на левом берегу Киева

Сейчас станция метро "Лесная" временно не работает. На остановках общественного транспорта на левом берегу Киева большое количество людей.

Напомним, на левом берегу Киева временно работу прекратил электротранспорт после российского обстрела. Его маршруты дублируют дополнительные автобусы.

Кроме того, на левом берегу в столице действуют аварийные отключения света. Прежде всего энергетики пытаются оживить критическую инфраструктуру.

Киев война метро обстрелы автобусы общественный транспорт
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации