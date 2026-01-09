На лівому березі Києва 9 січня перевантажені зупинки

Зупинка громадського транспорту в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

На лівому березі Києва у пʼятницю, 9 січня, перевантажені автобусні зупинки. Наразі в місті фіксуються проблеми з електротранспортом.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Перевантажені зупинки на лівому березі Києва

Наразі станція метро "Лісова" тимчасово не працює. На зупинках громадського транспорту на лівому березі Києва велика кількість людей.

Нагадаємо, на лівому березі Києва тимчасово роботу припинив електротранспорт після російського обстрілу. Його маршрути дублюють додаткові автобуси.

Крім того, на лівому березі в столиці діють аварійні відключення світла. Насамперед енергетики намагаються заживити критичну інфраструктуру.