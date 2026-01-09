Экстренные отключения света в Киеве 9 января — подробности от ДТЭК

В Киеве ввели экстренные отключения света после атаки РФ
В Киеве на левом берегу в пятницу, 9 января, ввели экстренные отключения света из-за массированного российского обстрела. Оккупанты атаковали ракетами и дронами.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Экстренные отключения света в Киеве 9 января
В то же время на правом берегу продолжают действовать почасовые графики отключения света.
В ДТЭК подчеркнули, что энергетики работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян.
Прежде всего пытаются оживить критическую инфраструктуру.
"Спасибо жителям Киева за выдержку и поддержку", — добавили в ДТЭК.
Напомним, в результате российского обстрела на левом берегу Киева остановили работу электротранспорта.
В столице также есть перебои с теплоснабжением и горячей водой. В КГГА рассказали детали.
