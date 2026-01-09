Видео
В Киеве ввели экстренные отключения света после атаки РФ

В Киеве ввели экстренные отключения света после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 08:21
Экстренные отключения света в Киеве 9 января — подробности от ДТЭК
Электрик. Фото: ДТЭК

В Киеве на левом берегу в пятницу, 9 января, ввели экстренные отключения света из-за массированного российского обстрела. Оккупанты атаковали ракетами и дронами.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Читайте также:

Экстренные отключения света в Киеве 9 января

В то же время на правом берегу продолжают действовать почасовые графики отключения света.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян.

null
Сообщение на сайте ДТЭК. Фото: скриншот

Прежде всего пытаются оживить критическую инфраструктуру.

"Спасибо жителям Киева за выдержку и поддержку", — добавили в ДТЭК.

null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела на левом берегу Киева остановили работу электротранспорта.

В столице также есть перебои с теплоснабжением и горячей водой. В КГГА рассказали детали.

