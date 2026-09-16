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Главная Киев От +8 °С до +25 °С: прогноз погоды на завтра для Киевской области

От +8 °С до +25 °С: прогноз погоды на завтра для Киевской области

Ua ru
16 сентября 2026 16:29
От +8 °С до +25 °С: прогноз погоды в Киевской области на 17 сентября
Женщины осенью. Фото: УНИАН

В Киевской области 17 сентября, в четверг, прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха в области ночью составит +8...+13 °С, днем потеплеет до +20...+25 °С, а в столице ожидается до +25 °С тепла. Известно, что середина сентября в Киеве и области будет теплой и без осадков.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киевской области 17 сентября

Синоптики Укргидрометцентра сообщают, что 17 сентября на территории Киевской области ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Ветер будет юго-западным, 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха по области составит +8...13 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 °С.

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В столице также прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Ночью температура составит +11...+13 °С, а днем воздух прогреется до +23...+25 °С. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Последние новости Киевской области

Мы писали, что КМВА сообщила Новини.LIVE, что на киевских автовокзалах и автостанциях отсутствуют объекты фонда защитных сооружений. В случае объявления воздушной тревоги пассажирам рекомендуют покинуть территорию и пройти к ближайшему укрытию.

Новини.LIVE сообщали, что РФ продолжает дронный террор в столице. В среду утром, 16 сентября, стало известно, что в результате вражеской атаки в Святошинском районе горел склад.

Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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