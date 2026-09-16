Обстрел Киева 16 сентября — горит склад

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В среду утром, 16 сентября, россияне атаковали Киев с помощью дронов. В результате вражеского обстрела в одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КМВА.

Реклама

Последствия атаки на Киев утром 16 сентября

Отметим, что примерно в 05:06 в городе объявили сигнал воздушной тревоги. Причиной сигнала стала угроза применения дронов, после чего через несколько минут уже прозвучал отбой тревоги.

Однако в КГВА в Telegram сообщили, что в результате атаки возник пожар.

"В Святошинском районе произошло возгорание складского здания в результате вражеской атаки. Службы работают над ликвидацией последствий", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Пост КГВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера утром россияне также атаковали Киев дронами. В результате атаки был один погибший и несколько пострадавших.

Также мы писали, что вчера россияне нанесли удары дронами по автозаправочным станциям в Голосеевском и Дарницком районах Киева.