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Главная Киев В Киеве из-за атаки РФ горит склад

В Киеве из-за атаки РФ горит склад

Ua ru
16 сентября 2026 06:20
Обстрел Киева 16 сентября — горит склад
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В среду утром, 16 сентября, россияне атаковали Киев с помощью дронов. В результате вражеского обстрела в одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КМВА.

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Последствия атаки на Киев утром 16 сентября

Отметим, что примерно в 05:06 в городе объявили сигнал воздушной тревоги. Причиной сигнала стала угроза применения дронов, после чего через несколько минут уже прозвучал отбой тревоги.

Однако в КГВА в Telegram сообщили, что в результате атаки возник пожар.

"В Святошинском районе произошло возгорание складского здания в результате вражеской атаки. Службы работают над ликвидацией последствий", — говорится в сообщении.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера утром россияне также атаковали Киев дронами. В результате атаки был один погибший и несколько пострадавших.

Также мы писали, что вчера россияне нанесли удары дронами по автозаправочным станциям в Голосеевском и Дарницком районах Киева.

Киев пожар взрыв обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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