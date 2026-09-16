Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Від +8°С до +25°С: прогноз погоди Київщині на завтра

Від +8°С до +25°С: прогноз погоди Київщині на завтра

Ua ru
16 вересня 2026 16:29
Від +8°С до +25°С: прогноз погоди Київщині на 17 вересня
Жінки в осінню пору року. Фото: УНІАН

На Київщині 17 вересня, у четвер, прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря в області вночі становитиме +8...+13°С, вдень потеплішає до +20...+25°, а у столиці очікується до +25°С тепла. Відомо, що середина вересня у Києві та області буде теплою та без опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода на Київщині 17 вересня

Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що 17 вересня на території Київської області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують.

Вітер буде південно-західним, 5–10 м/с.

Вночі температура повітря по області становитиме +8...13°С тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25°С.

Читайте також:

У столиці також прогнозують мінливу хмарність та суху погоду. Вночі температура становитиме +11...+13°С тепла, а вдень повітря прогріється до +23...+25°С. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Останні новини Київщини

Ми писали, що КМВА повідомила Новини.LIVE, що на київських автовокзалах та автостанціях відсутні об'єкти фонду захисних споруд. У разі оголошення повітряної тривоги пасажирам рекомендують залишити територію та пройти до найближчого укриття.

Новини.LIVE інформували, що РФ продовжує дроновий терор столиці. У середу зранку, 16 вересня, стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Святошинському районі палав склад.

Київ Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації