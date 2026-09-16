Від +8°С до +25°С: прогноз погоди Київщині на 17 вересня

Жінки в осінню пору року. Фото: УНІАН

На Київщині 17 вересня, у четвер, прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря в області вночі становитиме +8...+13°С, вдень потеплішає до +20...+25°, а у столиці очікується до +25°С тепла. Відомо, що середина вересня у Києві та області буде теплою та без опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині 17 вересня

Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що 17 вересня на території Київської області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують.

Вітер буде південно-західним, 5–10 м/с.

Вночі температура повітря по області становитиме +8...13°С тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20...+25°С.

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У столиці також прогнозують мінливу хмарність та суху погоду. Вночі температура становитиме +11...+13°С тепла, а вдень повітря прогріється до +23...+25°С. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Останні новини Київщини

Ми писали, що КМВА повідомила Новини.LIVE, що на київських автовокзалах та автостанціях відсутні об'єкти фонду захисних споруд. У разі оголошення повітряної тривоги пасажирам рекомендують залишити територію та пройти до найближчого укриття.

Новини.LIVE інформували, що РФ продовжує дроновий терор столиці. У середу зранку, 16 вересня, стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Святошинському районі палав склад.