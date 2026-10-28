Энергетик выполняет работы на линии электропередачи. Фото: ДТЭК

В четверг, 29 октября, в Киевской области будут действовать ограничения на электроснабжение населения и предприятий. Соответствующие меры вводятся на фоне сложной ситуации в энергосистеме после массированных российских атак на энергообъекты. Жителям региона следует заранее ознакомиться с графиком для своего адреса, чтобы спланировать дела и учесть возможные перебои в электроснабжении.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Графики отключений электроэнергии в Киевской области 29 октября

По информации ДТЭК, 29 октября в области будут применяться почасовые отключения объемом от 1,5 до 2,5 очереди. Для промышленных потребителей также будут действовать графики ограничения мощности.

Электроснабжение будет отключаться по следующему расписанию:

Очередь 1.1: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.

Очередь 1.2: с 10:30 до 18:00.

Очередь 2.1: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.

Очередь 2.2: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.

Очередь 3.1: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:00.

Очередь 3.2: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00.

Очередь 4.1: с 14:00 до 18:00.

Очередь 4.2: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00.

Очередь 5.1: с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30.

Очередь 5.2: с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:00.

Очередь 6.1: с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30.

Очередь 6.2: с 09:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30.

"В случае изменений сразу сообщим в нашем Telegram-канале", — подчеркнули в ДТЭК.

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Узнать, к какой очереди относится адрес, и проверить актуальные графики можно на официальных ресурсах ДТЭК.

Жители Киева также могут посмотреть время отключений по своему адресу на сайте ДТЭК "Київські електромережі", в чат-боте компании или в приложении "Київ Цифровий". Графики доступны и на сайте YASNO, и в приложении YASNO Mobile.

После восстановления электроснабжения специалисты советуют не включать сразу все мощные электроприборы. Лучше подключать их постепенно, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на электросеть.

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