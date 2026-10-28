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Головна Київ Відключення електроенергії на Київщині завтра: графіки ДТЕК

Відключення електроенергії на Київщині завтра: графіки ДТЕК

Ua ru
28 жовтня 2026 23:29
Відключення світла на Київщині 29 жовтня: графіки ДТЕК ДТЕК
Енергетик виконує роботи на лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У четвер, 29 жовтня, у Київській області діятимуть обмеження електропостачання для населення та підприємств. Відповідні заходи запроваджують на тлі складної ситуації в енергосистемі після масованих російських атак на енергооб’єкти. Жителям регіону варто заздалегідь перевірити графік для своєї адреси, щоб спланувати справи та врахувати можливі перерви в електропостачанні.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла на Київщині 29 жовтня

За інформацією ДТЕК, 29 жовтня в області застосовуватимуть погодинні відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Для промислових споживачів також діятимуть графіки обмеження потужності.

Світло вимикатимуть за таким розкладом:

  • Черга 1.1: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.
  • Черга 1.2: з 10:30 до 18:00.
  • Черга 2.1: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.
  • Черга 2.2: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.
  • Черга 3.1: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00.
  • Черга 3.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.
  • Черга 4.1: з 14:00 до 18:00.
  • Черга 4.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.
  • Черга 5.1: з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.
  • Черга 5.2: з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:00.
  • Черга 6.1: з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.
  • Черга 6.2: з 09:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

"У разі змін одразу повідомимо в нашому Telegram-каналі", — наголосили у ДТЕК.

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Дізнатися, до якої черги належить адреса, та перевірити актуальні графіки можна на офіційних ресурсах ДТЕК.

Жителі Києва також можуть переглянути час відключень за своєю адресою на сайті ДТЕК "Київські електромережі", у чат-боті компанії або в застосунку "Київ Цифровий". Графіки доступні й на сайті YASNO та в застосунку YASNO Mobile.

Після повернення світла фахівці радять не вмикати одразу всі потужні електроприлади. Краще підключати їх поступово, щоб не створювати надмірного навантаження на електромережу.

Останні новини Київщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко розкритикував заяви чиновників про нібито триразове прискорення робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури та підстанцій на Київщині протягом останніх трьох тижнів.

Також Новини.LIVE писали про ситуацію на Південному мосту в Києві, де після російського обстрілу 27 жовтня тривають першочергові відновлювальні роботи та обстеження конструкцій. Пошкоджень зазнали елементи мосту, автомобільні проїзди, конструкції метрополітену та інженерні комунікації.

Київ ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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