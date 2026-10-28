Енергетик виконує роботи на лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У четвер, 29 жовтня, у Київській області діятимуть обмеження електропостачання для населення та підприємств. Відповідні заходи запроваджують на тлі складної ситуації в енергосистемі після масованих російських атак на енергооб’єкти. Жителям регіону варто заздалегідь перевірити графік для своєї адреси, щоб спланувати справи та врахувати можливі перерви в електропостачанні.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла на Київщині 29 жовтня

За інформацією ДТЕК, 29 жовтня в області застосовуватимуть погодинні відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Для промислових споживачів також діятимуть графіки обмеження потужності.

Світло вимикатимуть за таким розкладом:

Черга 1.1: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

Черга 1.2: з 10:30 до 18:00.

Черга 2.1: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

Черга 2.2: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

Черга 3.1: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00.

Черга 3.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.

Черга 4.1: з 14:00 до 18:00.

Черга 4.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.

Черга 5.1: з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

Черга 5.2: з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:00.

Черга 6.1: з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

Черга 6.2: з 09:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

"У разі змін одразу повідомимо в нашому Telegram-каналі", — наголосили у ДТЕК.

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Дізнатися, до якої черги належить адреса, та перевірити актуальні графіки можна на офіційних ресурсах ДТЕК.

Жителі Києва також можуть переглянути час відключень за своєю адресою на сайті ДТЕК "Київські електромережі", у чат-боті компанії або в застосунку "Київ Цифровий". Графіки доступні й на сайті YASNO та в застосунку YASNO Mobile.

Після повернення світла фахівці радять не вмикати одразу всі потужні електроприлади. Краще підключати їх поступово, щоб не створювати надмірного навантаження на електромережу.

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