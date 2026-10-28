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Главная Киев Последствия обстрела Южного моста: метро частично возобновлено движение

Последствия обстрела Южного моста: метро частично возобновлено движение

Ua ru
28 октября 2026 15:16
В Киеве проводят обследование поврежденного Южного моста REUTERS/Alina Smutko
Южный мост. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киеве на Южном мосту продолжаются первоочередные работы, а также обследование поврежденных конструкций после российского обстрела 27 октября. Противник повредил элементы моста, в частности железобетонную прогоновую конструкцию, автомобильные проезды, конструкции метро и инженерные коммуникации.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.

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Работы на Южном мосту

Специалисты КП "Киевавтошляхмист" проводят первоочередные восстановительные работы на участках, где не зафиксировано критических повреждений.

КП "Киевский метрополитен" уже восстановило основные кабельные сети электропитания, сигнализации и связи, а также движение поездов на участке между станциями "Осокорки" и "Червоный Хутор". Работы по восстановлению остальных инженерных сетей продолжаются.

В КГГА отметили, что специалисты работают круглосуточно.

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В то же время специализированные научно-исследовательские учреждения проводят динамические испытания, геодезический мониторинг деформаций, отслеживают изменения выявленных дефектов и выполняют контрольные расчеты.

"Акт обследования с результатами исследований планируется получить в начале следующей недели. После этого будут приняты технические решения относительно дальнейшего восстановления моста и наземного участка "зеленой" линии метро", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, сегодня утром в Киеве возникли транспортные проблемы на левом берегу столицы. После российского удара по Южному мосту движение по переправе временно ограничили, а работу "зеленой" ветки метро частично приостановили.

А мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные власти выделят 1 млрд грн на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и обустройство подъездных дорог к ним.

Киев мост ремонт метро обстрелы Южный мост
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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