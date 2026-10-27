Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Отключение света на Киевщине завтра: график по очередям

Отключение света на Киевщине завтра: график по очередям

Ua ru
27 октября 2026 22:49
Графики отключений электроэнергии в Киевской области 28 октября 2026 года Getty Images
Люди идут по улице Киева во время отключения света. Фото: Getty Images

В Киевской области в среду, 28 октября 2026 года, будут действовать графики отключения электроэнергии. Время отключений будет зависеть от очереди, к которой относится адрес потребителя.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Реклама

Графики отключения света в Киевской области 28 октября

  • Очередь 1.1 — с 06:00 до 08:30 и с 13:30 до 17:30.
  • Очередь 1.2 — с 06:00 до 08:30 и с 13:30 до 17:30.
  • Очередь 2.1 — с 13:30 до 21:00.
  • Очередь 2.2 — с 06:00 до 08:30 и с 13:30 до 17:30.
  • Очередь 3.1 — с 09:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00.
  • Очередь 3.2 — с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00.
  • Очередь 4.1 — с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00.
  • Очередь 4.2 — с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00.
  • Очередь 5.1 — с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00.
  • Очередь 5.2 — с 10:00 до 17:30.
  • Очередь 6.1 — с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00.
  • Очередь 6.2 — с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00.

Проверить, к какой очереди относится конкретный адрес, и следить за возможными изменениями графиков можно на официальных ресурсах ДТЭК.

Также для жителей столицы информация о времени отключений по адресу доступна на сайте ДТЭК "Киевские электросети", в чат-боте компании и в приложении "Киев Цифровой". Ознакомиться с графиками также можно на сайте Yasno или в приложении Yasno Mobile.

После возобновления электроснабжения специалисты советуют не включать одновременно все мощные электроприборы. Стоит дать напряжению стабилизироваться и подключать технику постепенно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 27 октября повреждения получило здание офиса оператора системы распределения электроэнергии "ДТЭК Киевские электросети". На месте работают специалисты компании, которые устраняют последствия удара и оценивают масштабы разрушений.

Как сообщали Новини.LIVE, КГВА призвала СМИ и пользователей соцсетей воздержаться от публикации фото и видео поврежденного Южного моста в Киеве. В городской администрации пояснили, что подробные изображения стратегической транспортной инфраструктуры могут раскрыть врагу последствия российских атак и помочь собрать разведывательные данные.

Киев Киевская область ДТЭК отключения света графики отключений света
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации