Люди идут по улице Киева во время отключения света. Фото: Getty Images

В Киевской области в среду, 28 октября 2026 года, будут действовать графики отключения электроэнергии. Время отключений будет зависеть от очереди, к которой относится адрес потребителя.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Графики отключения света в Киевской области 28 октября

Очередь 1.1 — с 06:00 до 08:30 и с 13:30 до 17:30.

Очередь 1.2 — с 06:00 до 08:30 и с 13:30 до 17:30.

Очередь 2.1 — с 13:30 до 21:00.

Очередь 2.2 — с 06:00 до 08:30 и с 13:30 до 17:30.

Очередь 3.1 — с 09:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00.

Очередь 3.2 — с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00.

Очередь 4.1 — с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00.

Очередь 4.2 — с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00.

Очередь 5.1 — с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00.

Очередь 5.2 — с 10:00 до 17:30.

Очередь 6.1 — с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00.

Очередь 6.2 — с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00.

Проверить, к какой очереди относится конкретный адрес, и следить за возможными изменениями графиков можно на официальных ресурсах ДТЭК.

Также для жителей столицы информация о времени отключений по адресу доступна на сайте ДТЭК "Киевские электросети", в чат-боте компании и в приложении "Киев Цифровой". Ознакомиться с графиками также можно на сайте Yasno или в приложении Yasno Mobile.

После возобновления электроснабжения специалисты советуют не включать одновременно все мощные электроприборы. Стоит дать напряжению стабилизироваться и подключать технику постепенно, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

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