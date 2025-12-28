Видео
Україна
Видео

Отключение света на правом берегу Киева — графики ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 13:33
Графики отключения света на правом берегу Киева 28 декабря
Энергетики. Фото: ДТЭК

В Киеве в воскресенье, 28 декабря, обновили графики отключения света на правом берегу. Они будут действовать в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Графики отключения света на правом берегу Киева

В ДТЭК напомнили, что сейчас на Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения света.

На правом берегу действуют следующие очереди:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла в Києві 28 грудня
Стабилизационные отключения света на правом берегу Киева. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла в Києві 28 грудня
Графики отключения света в Киеве 28 декабря. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет информировать в Telegram-канале.

Напомним, стабилизационные отключения электроэнергии действуют также в Киевской области. В ДТЭК обнародовали графики.

А член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк объяснил, сколько времени нужно для стабилизации ситуации со светом в Киеве и области.

Киев электроэнергия ДТЭК отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
