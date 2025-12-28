Графики отключения света на правом берегу Киева 28 декабря

Энергетики. Фото: ДТЭК

В Киеве в воскресенье, 28 декабря, обновили графики отключения света на правом берегу. Они будут действовать в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Графики отключения света на правом берегу Киева

В ДТЭК напомнили, что сейчас на Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения света.

На правом берегу действуют следующие очереди:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Стабилизационные отключения света на правом берегу Киева. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве 28 декабря. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет информировать в Telegram-канале.

Напомним, стабилизационные отключения электроэнергии действуют также в Киевской области. В ДТЭК обнародовали графики.

А член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк объяснил, сколько времени нужно для стабилизации ситуации со светом в Киеве и области.