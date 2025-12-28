Графики отключения света на правом берегу Киева 28 декабря

Отключение света на правом берегу Киева — графики ДТЭК
В Киеве в воскресенье, 28 декабря, обновили графики отключения света на правом берегу. Они будут действовать в течение суток.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Графики отключения света на правом берегу Киева
В ДТЭК напомнили, что сейчас на Левом берегу продолжают действовать экстренные отключения света.
На правом берегу действуют следующие очереди:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
В случае изменений ДТЭК будет информировать в Telegram-канале.
Напомним, стабилизационные отключения электроэнергии действуют также в Киевской области. В ДТЭК обнародовали графики.
А член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк объяснил, сколько времени нужно для стабилизации ситуации со светом в Киеве и области.
