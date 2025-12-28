Графіки відключення світла на правому березі Києва 28 грудня

Енергетики. Фото: ДТЕК

У Києві у неділю, 28 грудня, оновили графіки відключення світла на правому березі. Вони діятимуть упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Графіки відключення світла на правому березі Києва

У ДТЕК нагадали, що наразі на Лівому березі продовжують діяти екстрені відключення світла.

На правому березі діють такі черги:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Стабілізаційні відключення світла на правому березі Києва. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Києві 28 грудня. Фото: ДТЕК

У разі змін ДТЕК інформуватиме у Telegram-каналі.

Нагадаємо, стабілізаційні відключення електроенергії діють також в Київській області. У ДТЕК оприлюднили графіки.

А член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк пояснив, скільки часу потрібно для стабілізації ситуації зі світлом в Києві та області.