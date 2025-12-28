Графіки відключення світла на правому березі Києва 28 грудня

Відключення світла на правому березі Києва — графіки ДТЕК
Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 13:33
Енергетики. Фото: ДТЕК
У Києві у неділю, 28 грудня, оновили графіки відключення світла на правому березі. Вони діятимуть упродовж доби.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Графіки відключення світла на правому березі Києва
У ДТЕК нагадали, що наразі на Лівому березі продовжують діяти екстрені відключення світла.
На правому березі діють такі черги:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
У разі змін ДТЕК інформуватиме у Telegram-каналі.
Нагадаємо, стабілізаційні відключення електроенергії діють також в Київській області. У ДТЕК оприлюднили графіки.
А член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк пояснив, скільки часу потрібно для стабілізації ситуації зі світлом в Києві та області.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама