Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Відключення світла на правому березі Києва — графіки ДТЕК

Відключення світла на правому березі Києва — графіки ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 13:33
Графіки відключення світла на правому березі Києва 28 грудня
Енергетики. Фото: ДТЕК

У Києві у неділю, 28 грудня, оновили графіки відключення світла на правому березі. Вони діятимуть упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключення світла на правому березі Києва

У ДТЕК нагадали, що наразі на Лівому березі продовжують діяти екстрені відключення світла. 

На правому березі діють такі черги:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла в Києві 28 грудня
Стабілізаційні відключення світла на правому березі Києва. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Києві 28 грудня
Графіки відключення світла в Києві 28 грудня. Фото: ДТЕК

У разі змін ДТЕК інформуватиме у Telegram-каналі.

Нагадаємо, стабілізаційні відключення електроенергії діють також в Київській області. У ДТЕК оприлюднили графіки.

А член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк пояснив, скільки часу потрібно для стабілізації ситуації зі світлом в Києві та області.

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації