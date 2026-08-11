Пантелеев и Симороз поспорили из-за теплосети на Теремках

Петр Пантелеев. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В районе Теремки в Киеве возник спор между заместителем председателя КГГА Петром Пантелеевым и ветераном Олегом Симорозом по поводу строительства теплосети. Чиновник встретился с местными жителями и другими киевлянами, чтобы обсудить ситуацию вокруг работ.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Что заявил Пантелеев

Во время встречи Петр Пантелеев рассказал, что документ, на основании которого реализуется проект строительства теплосети, был разработан еще в 2017 году.

По словам заместителя председателя КГГА, проект связан с необходимостью усиления теплоснабжения района и обеспечения его энергетической устойчивости.

Из-за чего возник спор

Ветеран Олег Симороз не согласился с аргументами чиновника. Он заявил, что работы планируют проводить на территории зеленой зоны, которая имеет охранный статус. По его словам, законодательство не позволяет проводить там соответствующие работы.

Симороз также раскритиковал КГГА за то, что строительство теплосети начали связывать с планом энергетической устойчивости столицы только сейчас.

Во время дискуссии между Симорозом и Пантелеевым возник острый спор. Обращаясь к представителю КГГА, ветеран заявил: "Вы приехали лгать людям".

Ситуация вокруг строительства теплосети на Теремках остается предметом споров между местными жителями и городскими властями.

Новини.LIVE сообщали, что в Голосеевском районе Киева на Теремках обострилась ситуация вокруг вырубки деревьев в парковой зоне, где планируется проложить резервную теплосеть. Местные жители выступают против проведения работ, а во время протестов уже возникали столкновения с правоохранителями. Активисты утверждают, что для реализации проекта придется вырубить более 600 деревьев и около 70 кустов. В то же время, по их данным, пересадить удастся лишь 56 деревьев.

Также Новини.LIVE информировали, что вырубка старых деревьев происходит на участке, где планируется расширить местную котельную. Ожидается, что реализация проекта позволит децентрализовать систему теплоснабжения и обеспечить теплом около 250 домов.