Сотрудники "Киевтеплоэнерго" занимаются восстановлением теплоснабжения. Иллюстративное фото: facebook.com/kyivteploenergo

В Киеве продолжается запуск централизованного отопления в жилых домах. На полное развертывание системы теплоснабжения потребуется примерно 10 дней. Большинство домов киевлян должны получить тепло до 12 ноября, за исключением домов, в которых возникнут аварийные ситуации.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев во время брифинга, сообщает Новини.LIVE.

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Когда во всех домах Киева появится отопление

По словам Петра Пантелеева, для полного развертывания системы теплоснабжения и подачи тепла в дома киевлян потребуется около 10 дней. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о сроках подключения всех жилых домов к отоплению.

"Ориентировочное время на развертывание системы и подачу тепла составляет 10 дней", — ответил Пантелеев на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы полностью подать тепло в дома киевлян.

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Отсчет этого срока начался 2 ноября — именно тогда в дома жителей столицы начали подавать тепло.

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Журналисты также уточнили, означает ли это, что к 12 ноября в большинстве домов Киева уже должно быть отопление. Пантелеев подтвердил такой прогноз, при этом отметив, что возможны исключения из-за аварийных ситуаций:

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"За исключением тех, где будут возникать аварийные ситуации".

Отдельно представитель КГГА пояснил, что подключение жилых домов не происходит поочередно по отдельным районам. Запуск отопления проводится одновременно по всей столице.

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"На данный момент нет различий между районами — отопление запускают одновременно во всех районах столицы", — добавил он.

Также Пантелеев сообщил о запланированном обнародовании актуальных данных о ходе отопительного сезона. Информация должна содержать процент домов, в которых уже появилось тепло.

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"Сегодня в 11:00 будет обнародована актуальная информация о проценте домов, в которых уже есть тепло", — отметил Пантелеев.

Сколько домов в Киеве уже подключили к отоплению

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что централизованное отопление уже подключено к 45% жилых домов столицы.

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Он также объяснил, сколько времени требуется для запуска киевской системы теплоснабжения, протяженность сетей которой составляет около 3 000 км. По словам мэра, она является одной из крупнейших в Европе, а для ее запуска необходимо более недели.

"На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева — одной из крупнейших в Европе (протяженность теплосетей около 3 000 км) — требуется чуть больше недели. Поэтому решение о начале отопительного сезона в жилом секторе столицы было принято за несколько дней до резкого понижения температуры", — говорится в сообщении Кличко.

Мэр столицы отметил, что отопительный сезон Киев начал ещё 16 октября. Сначала для учреждений социальной сферы, которые подключались по заявкам их руководителей.

Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве готовят резервное теплоснабжение для жилых домов Троещины. Также столица получит дополнительные 40 МВт мощности благодаря установке электростанций для резервного питания систем водоснабжения. В то же время на стабильность отопления могут влиять повреждения теплосетей и перебои с электроэнергией, а коммунальщики обещают оперативно устранять аварии.

Новини.LIVE писали, что в Киеве строят 13 объектов резервного теплоснабжения, которые должны укрепить устойчивость города зимой. Семь из них финансирует город, ещё шесть — Государственное агентство восстановления. Завершить строительство, прокладку сетей и установку оборудования планируют к концу 2026 года.