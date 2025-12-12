Земельная комиссия Киева не работает и город теряет деньги - что известно

Кирилл Фесик. Фото: кадр из видео

Председатель Оболонской Районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик указал на то, что киевская земельная комиссия практически не функционирует. Это создает непосредственные финансовые убытки для бюджета города.

Об этом Фесик рассказал в эфире "Киевского времени" в пятницу, 12 декабря.

Киевский бюджет получает убытки

Из-за того, что земельная комиссия не работает, Киев теряет деньги буквально ежедневно, считает председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик. В эфире "Киевского времени" он отметил, что такое положение дел создает прямые финансовые убытки для городского бюджета. Из-за этого не принимаются решения, необходимые для развития города, а не только те, что касаются сомнительных земельных схем.

"Я могу сказать, что есть другое плохое последствие, о котором все коллеги знают — от этих земельных схем. Есть такое, что на сегодня земельная комиссия не работает, и она уже не работает более полугода. И город от этого несет прямые убытки бюджета, потому что не принимаются важные решения. Инвестиций, в том числе, не становится. Поэтому плохо, что оно сейчас не работает", — отметил Фесик

Земельная комиссия столицы пока не работает, потому что ее работу остановило коррупционное расследование "Чистый город". Оно касается масштабных злоупотреблений при заключении договоров с подрядчиками на уборку Киева с помощью "туалетной" схемы.

