Руководителю аппарата КГГА объявили подозрение из-за незаконные выезды за границу — прокуратура

Руководителю аппарата исполнительного органа Киевского городского совета сообщено о подозрении в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом служебных командировок. Чиновник якобы выезжал за пределы Украины вместе с семьей, подавая ложные отчеты.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре во вторник, 30 сентября.

Руководителю аппарата КГГА объявили о подозрении

По данным следствия, в ноябре 2023 года чиновник посетил Барселону, Испания, под предлогом участия во Всемирном конгрессе Smart City Expo. Командировка длилась с 4 по 12 ноября, однако установлено, что приглашение, на которое чиновник ссылался, организаторы мероприятия ему не присылали.

В сентябре 2024 года чиновник также выезжал в Италию, во Флоренцию, под предлогом участия в конференции Observatory on Re-Generation. Поездка длилась с 13 по 20 октября 2024 года, а для ее организации он снова использовал поддельное письмо-приглашение. После обеих поездок подозреваемый составил письменные отчеты о командировках, отметив, что отбывал служебные поездки, хотя фактически выезжал с семьей.

Как стало известно, чиновником оказался Дмитрий Загуменный. Это уже не первое подозрение, которое объявили руководителю аппарата КГГА. Его также подозревают в растрате средств на капитальных ремонтах в столице. А также Загуменный может быть причастен к "серому рынку" такси, который работал в Киеве во время комендантского часа.

Согласно материалам дела, политик подозревается в подделке документов (ч. 3, 4 ст. 358 УКУ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УКУ). Ему грозит до 5 лет за решеткой.

Правоохранители добавили, что в настоящее время идет расследование, также проверяют информацию о причастности других фигурантов.

До этого, руководитель аппарата также был фигурантом скандала вокруг дня рождения заместителя мэра Киева Дмитрия Поворозника, который устроил вечеринку в день траура по погибшим в результате атаки РФ 24 апреля.

