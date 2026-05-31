В Киеве создают резервную систему теплоснабжения перед зимой

Работник "Киевтеплоэнерго".

В Киеве готовятся к новому отопительному сезону в условиях угрозы повторных ударов по энергетической инфраструктуре. Городские власти планируют создать альтернативную систему теплоснабжения, которая сможет работать в случае повреждения централизованных сетей.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону

По его словам, подготовка к следующей зиме станет серьезным вызовом для столицы из-за разрушения части энергетических объектов и зависимости города от поставок природного газа.

Городская власть уже работает над созданием дублирующей системы теплоснабжения, которая позволит обеспечить жителей теплом даже в случае новых атак на критическую инфраструктуру.

Как отметил Кличко, подготовка к предстоящему отопительному сезону в значительной степени ляжет на плечи местного самоуправления. Именно поэтому Киев должен в сжатые сроки реализовать проекты, которые повысят устойчивость тепловой системы и помогут избежать масштабных перебоев с теплоснабжением во время холодов.

"Сейчас для нас задача — построить в очень короткие сроки альтернативную дублирующую систему на случай, если система централизованного теплоснабжения будет разрушена. Ее мы также должны восстановить за этот отопительный сезон", — заявил мэр столицы.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Киевсовете заявили, что столица продолжает подготовку к новому отопительному сезону и выполняет необходимые работы для стабильного прохождения зимы.

В то же время в Министерстве развития общин и территорий считают темпы подготовки Киева недостаточными. В ведомстве отметили необходимость ускорить работы и закупку оборудования, в частности по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.