Владимир Бондаренко платил зарплату мобилизованному — его будут судить

Экс-секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Фото: КГС

Экс-секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко платил зарплату мобилизованному сотруднику аппарата Киевсовета и способствовал ему в уклонении от службы. Он получил два подозрения.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 9 октября.

В чем подозревают Бондаренко

Правоохранители установили, что в 2022-2023 годах Бондаренко безосновательно начислил и выплатил почти 700 тысяч гривен зарплаты сотруднику аппарата Киевского городского совета, который проходил военную службу. При этом этот работник получал еще и денежное обеспечение как военнослужащий.

Кроме этого, подозреваемый чиновник направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете.

"Таким образом мобилизованный фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял. Обвинительный акт в отношении него уже находится на рассмотрении в суде", — говорится в сообщении.

Отметим, чиновника подозревают в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, 8 апреля Киевсовет уволил секретаря Бондаренко. Он фигурирует в деле о хищении земель в столице.

Однако уже 10 июля Бондаренко получил новое подозрение из-за того, что незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, который вместе с другими депутатами мобилизовался в ряды ВСУ.