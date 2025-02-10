Операция Чистый город в Киеве — в НАБУ раскрыли детали

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE

На днях Национальное антикоррупционное бюро проводило операцию "Чистый город" в Киевском городском совете. Как выяснилось, осуществлялись "туалетные схемы", куда привлекали коррумпированных чиновников.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга "Отчет о деятельности НАБУ и САП за второе полугодие 2024 года", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Детали операции "Чистый город"

Кривонос пояснил, что "туалетная схема" — это когда регистрируется вроде бы объект недвижимости (общественный туалет) на земельном участке, а затем это позволяет без аукциона получить этот участок в аренду. Однако на самом деле этих туалетов на территории могло и не быть.

Затем эти "туалеты" приватизировали. Земельными участками завладевали через, в частности, коррумпированных государственных регистраторов прав на недвижимое имущество, используя этот пробел в законодательстве.

"Сейчас десяти лицам из состава преступной организации, которая пользовалась этой "схемой" в течение 2022-2024 годов, сообщили о подозрении. Семеро — задержаны. Почти все находятся под стражей", — говорится в сообщении.

Других подробностей НАБУ пока не может предоставить, однако обещает опубликовать детальное видеоразъяснение, когда это будет возможно.

Напомним, 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по разоблачению коррупции в Киевсовете.

В тот же день правоохранители провели обыски у соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — Дениса Комарницкого.

Сейчас Комарницкий скрывается, но в НАБУ заявили, что он до сих пор находится в Украине. Правоохранители объявили его в розыск.