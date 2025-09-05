Суд оставил Владимира Бондаренко под круглосуточным домашним арестом

Владимир Бондаренко (справа) в зале суда. Фото: Киев24

Печерский районный суд Киева оставил экс-секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко под круглосуточным домашним арестом до 10 октября 2025 года. Срок действия меры пресечения — до 10 октября 2025 года.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в пятницу, 5 сентября.

Мера пресечения Бондаренко — детали

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры Печерским районным судом города Киева продлен срок меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему заместителю городского головы-секретарю Киевского городского совета", — говорится в сообщении.

Бондаренко подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы.

Напомним, 8 апреля во время внеочередной сессии Киевского городского совета был уволен секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Сразу после голосования в сессионном зале начались споры, в частности словесные перепалки между должностными лицами Киевского городского совета.

Бондаренко фигурирует в деле о хищении столичных земель.В апреле 2025 года экссекретарь Киевсовета ушел в отставку на фоне громкого расследования НАБУ "Чистый город" о выделении земли в пользу связанных с бывшим депутатом Денисом Комарницким лиц и фирм. Он фигурировал на пленках прослушивания.

10 июля Бондаренко вручили новое подозрение. Правоохранители выяснили, что в 2022-2023 годах он незаконно начислял заработную плату управляющему делами Киевсовета, который вместе с другими депутатами мобилизовался в ряды ВСУ. При этом он точно знал, что последний проходит военную службу. Его действия нанесли ущерб государству на более 690 тыс. гривен.

Подозреваемому грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.