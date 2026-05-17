По мотивам королевского в Вильнюсе: в Киеве появится новый мост

Визуализация парка на улице Приречной в Оболонском районе Киева. Фото: КГГА

В Киеве в Оболонском районе, в парке на улице Приречной, продолжается строительство нового пешеходного моста. Его создают в рамках партнерства столиц Украины и Литвы. Мост станет частью обновления парковой зоны и символом сотрудничества двух городов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в воскресенье, 17 мая.

В Киеве откроют новый мост для прогулок

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о завершающем этапе подготовки к открытию нового пешеходного моста в парке на улице Приречной на Оболони.

Проект реализуют в партнерстве Киева и Вильнюса, а его архитектурную концепцию создали по мотивам моста короля Миндаугаса. Сооружение станет частью обновления парковой зоны и новым общественным пространством для отдыха жителей.

По словам Кличко, идея моста имеет символическое значение — она подчеркивает многолетнее сотрудничество между столицами Украины и Литвы, а также поддержку Украины во время войны. Перед началом реализации проекта было проведено три этапа общественных консультаций с жителями, чтобы учесть их мнение относительно будущего пространства.

Отдельно мэр отметил социальную роль нового объекта и его значение для киевлян.

"Уже вскоре откроем новый мост в парке на улице Приречной на Оболони. Проект воплощаем в партнерстве столиц Украины и Литвы", — отметил Кличко.

В то же время он подчеркнул, что новый мост станет не только элементом инфраструктуры, но и комфортной зоной для прогулок и отдыха. По словам мэра, во время войны такие пространства имеют особое значение, ведь помогают жителям восстанавливать эмоциональное состояние и поддерживать психологическую устойчивость.

Скриншот сообщения Кличко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Киевской области с начала полномасштабной войны восстановили около 80% объектов, которые были разрушены или повреждены российскими обстрелами. Всего в регионе речь идет об около 31 тысячи поврежденных сооружений, из которых уже отстроили ориентировочно 24 тысячи. В то же время из-за новых атак РФ процесс восстановления продолжается, а в отдельных общинах фиксируются новые разрушения.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве не планируют останавливать ремонт Харьковского шоссе, которое остается одной из ключевых транспортных артерий левобережной части города. В Дарницкой РГА отметили, что обновление дороги имеет значение как для ежедневного городского движения, так и для обеспечения логистики в условиях военного времени.