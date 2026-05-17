Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев По мотивам королевского в Вильнюсе: в Киеве появится новый мост

По мотивам королевского в Вильнюсе: в Киеве появится новый мост

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 17:39
По мотивам королевского в Вильнюсе: в Киеве появится новый мост
Визуализация парка на улице Приречной в Оболонском районе Киева. Фото: КГГА

В Киеве в Оболонском районе, в парке на улице Приречной, продолжается строительство нового пешеходного моста. Его создают в рамках партнерства столиц Украины и Литвы. Мост станет частью обновления парковой зоны и символом сотрудничества двух городов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в воскресенье, 17 мая.

В Киеве откроют новый мост для прогулок

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о завершающем этапе подготовки к открытию нового пешеходного моста в парке на улице Приречной на Оболони.

Проект реализуют в партнерстве Киева и Вильнюса, а его архитектурную концепцию создали по мотивам моста короля Миндаугаса. Сооружение станет частью обновления парковой зоны и новым общественным пространством для отдыха жителей.

По словам Кличко, идея моста имеет символическое значение — она подчеркивает многолетнее сотрудничество между столицами Украины и Литвы, а также поддержку Украины во время войны. Перед началом реализации проекта было проведено три этапа общественных консультаций с жителями, чтобы учесть их мнение относительно будущего пространства.

Читайте также:

Отдельно мэр отметил социальную роль нового объекта и его значение для киевлян.

"Уже вскоре откроем новый мост в парке на улице Приречной на Оболони. Проект воплощаем в партнерстве столиц Украины и Литвы", — отметил Кличко.

В то же время он подчеркнул, что новый мост станет не только элементом инфраструктуры, но и комфортной зоной для прогулок и отдыха. По словам мэра, во время войны такие пространства имеют особое значение, ведь помогают жителям восстанавливать эмоциональное состояние и поддерживать психологическую устойчивость.

null
Скриншот сообщения Кличко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Киевской области с начала полномасштабной войны восстановили около 80% объектов, которые были разрушены или повреждены российскими обстрелами. Всего в регионе речь идет об около 31 тысячи поврежденных сооружений, из которых уже отстроили ориентировочно 24 тысячи. В то же время из-за новых атак РФ процесс восстановления продолжается, а в отдельных общинах фиксируются новые разрушения.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве не планируют останавливать ремонт Харьковского шоссе, которое остается одной из ключевых транспортных артерий левобережной части города. В Дарницкой РГА отметили, что обновление дороги имеет значение как для ежедневного городского движения, так и для обеспечения логистики в условиях военного времени.

Виталий Кличко Киев мост
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации