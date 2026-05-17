Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ За мотивами королівського у Вільнюсі: у Києві з’явиться новий міст

За мотивами королівського у Вільнюсі: у Києві з’явиться новий міст

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 17:39
За мотивами королівського у Вільнюсі: у Києві з’явиться новий міст
Візуалізація парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва. Фото: КМДА

У Києві в Оболонському районі, в парку на вулиці Прирічній, триває будівництво нового пішохідного мосту. Його створюють у межах партнерства столиць України та Литви. Міст стане частиною оновлення паркової зони та символом співпраці двох міст.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у неділю, 17 травня.

У Києві відкриють новий міст для прогулянок

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про завершальний етап підготовки до відкриття нового пішохідного мосту в парку на вулиці Прирічній на Оболоні.

Проєкт реалізують у партнерстві Києва та Вільнюса, а його архітектурну концепцію створили за мотивами мосту короля Міндаугаса. Споруда стане частиною оновлення паркової зони та новим громадським простором для відпочинку мешканців.

За словами Кличка, ідея мосту має символічне значення — вона підкреслює багаторічну співпрацю між столицями України та Литви, а також підтримку України під час війни. Перед початком реалізації проєкту було проведено три етапи громадських консультацій із мешканцями, щоб врахувати їхню думку щодо майбутнього простору. 

Читайте також:

Окремо мер наголосив на соціальній ролі нового об’єкта та його значенні для киян.

"Уже невдовзі відкриємо новий міст у парку на вулиці Прирічній на Оболоні. Проєкт втілюємо в партнерстві столиць України та Литви", — зазначив Кличко.

Водночас він підкреслив, що новий міст стане не лише елементом інфраструктури, а й комфортною зоною для прогулянок і відпочинку. За словами мера, під час війни такі простори мають особливе значення, адже допомагають мешканцям відновлювати емоційний стан і підтримувати психологічну стійкість.

null
Скриншот повідомлення Кличка/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на Київщині від початку повномасштабної війни відновили приблизно 80% об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені російськими обстрілами. Загалом у регіоні йдеться про близько 31 тисячі пошкоджених споруд, з яких вже відбудували орієнтовно 24 тисячі. Водночас через нові атаки РФ процес відновлення триває, а в окремих громадах фіксуються нові руйнування.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Києві не планують зупиняти ремонт Харківського шосе, яке залишається однією з ключових транспортних артерій лівобережної частини міста. У Дарницькій РДА наголосили, що оновлення дороги має значення як для щоденного міського руху, так і для забезпечення логістики в умовах воєнного часу.

Віталій Кличко Київ міст
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації