За мотивами королівського у Вільнюсі: у Києві з’явиться новий міст

Візуалізація парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва. Фото: КМДА

У Києві в Оболонському районі, в парку на вулиці Прирічній, триває будівництво нового пішохідного мосту. Його створюють у межах партнерства столиць України та Литви. Міст стане частиною оновлення паркової зони та символом співпраці двох міст.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у неділю, 17 травня.

У Києві відкриють новий міст для прогулянок

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про завершальний етап підготовки до відкриття нового пішохідного мосту в парку на вулиці Прирічній на Оболоні.

Проєкт реалізують у партнерстві Києва та Вільнюса, а його архітектурну концепцію створили за мотивами мосту короля Міндаугаса. Споруда стане частиною оновлення паркової зони та новим громадським простором для відпочинку мешканців.

За словами Кличка, ідея мосту має символічне значення — вона підкреслює багаторічну співпрацю між столицями України та Литви, а також підтримку України під час війни. Перед початком реалізації проєкту було проведено три етапи громадських консультацій із мешканцями, щоб врахувати їхню думку щодо майбутнього простору.

Читайте також:

Окремо мер наголосив на соціальній ролі нового об’єкта та його значенні для киян.

"Уже невдовзі відкриємо новий міст у парку на вулиці Прирічній на Оболоні. Проєкт втілюємо в партнерстві столиць України та Литви", — зазначив Кличко.

Водночас він підкреслив, що новий міст стане не лише елементом інфраструктури, а й комфортною зоною для прогулянок і відпочинку. За словами мера, під час війни такі простори мають особливе значення, адже допомагають мешканцям відновлювати емоційний стан і підтримувати психологічну стійкість.

Скриншот повідомлення Кличка/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на Київщині від початку повномасштабної війни відновили приблизно 80% об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені російськими обстрілами. Загалом у регіоні йдеться про близько 31 тисячі пошкоджених споруд, з яких вже відбудували орієнтовно 24 тисячі. Водночас через нові атаки РФ процес відновлення триває, а в окремих громадах фіксуються нові руйнування.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Києві не планують зупиняти ремонт Харківського шосе, яке залишається однією з ключових транспортних артерій лівобережної частини міста. У Дарницькій РДА наголосили, що оновлення дороги має значення як для щоденного міського руху, так і для забезпечення логістики в умовах воєнного часу.