За мотивами королівського у Вільнюсі: у Києві з’явиться новий міст
У Києві в Оболонському районі, в парку на вулиці Прирічній, триває будівництво нового пішохідного мосту. Його створюють у межах партнерства столиць України та Литви. Міст стане частиною оновлення паркової зони та символом співпраці двох міст.
У Києві відкриють новий міст для прогулянок
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про завершальний етап підготовки до відкриття нового пішохідного мосту в парку на вулиці Прирічній на Оболоні.
Проєкт реалізують у партнерстві Києва та Вільнюса, а його архітектурну концепцію створили за мотивами мосту короля Міндаугаса. Споруда стане частиною оновлення паркової зони та новим громадським простором для відпочинку мешканців.
За словами Кличка, ідея мосту має символічне значення — вона підкреслює багаторічну співпрацю між столицями України та Литви, а також підтримку України під час війни. Перед початком реалізації проєкту було проведено три етапи громадських консультацій із мешканцями, щоб врахувати їхню думку щодо майбутнього простору.
Окремо мер наголосив на соціальній ролі нового об’єкта та його значенні для киян.
"Уже невдовзі відкриємо новий міст у парку на вулиці Прирічній на Оболоні. Проєкт втілюємо в партнерстві столиць України та Литви", — зазначив Кличко.
Водночас він підкреслив, що новий міст стане не лише елементом інфраструктури, а й комфортною зоною для прогулянок і відпочинку. За словами мера, під час війни такі простори мають особливе значення, адже допомагають мешканцям відновлювати емоційний стан і підтримувати психологічну стійкість.
