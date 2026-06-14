В Киеве с начала войны не установили ни одной камеры на дорогах

Камера видеофиксации нарушений ПДД. Фото иллюстративное: УНІАН

С начала полномасштабного вторжения в Киеве на дорогах не появилось ни одной новой камеры. Речь идет об устройствах для фиксации превышения скорости. В других городах и областях Украины об этом заботятся даже во время войны.

Такое заявление в эфире "Київського часу" 10 июня сделал журналист, автор YouTube-канала «ЗупиниЛося» Константин Андриюк.

Установка камер на дорогах Украины

Ситуация с установкой систем видеофиксации на автодорогах Киевской области лучше, чем в столице. В марте текущего года в регионе установили 14 новых камер. В целом же на автодорогах в разных областях Украины тогда заработали 37 дополнительных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что водитель, который 5 июня совершил в столице смертельное ДТП, превысил скорость. Автомобиль двигался со скоростью около 150 километров в час. В результате аварии погибли четыре человека.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру сообщал, что суд назначил наказание водителю, который в 2023 году наехал на блокпост нацгвардейцев. Один из военных погиб. Еще один нацгвардеец получил травмы.