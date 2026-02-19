В Киеве планируют снести дом, разрушенный обстрелом

Дом в Киеве, который разрушил российский обстрел 28 августа 2025 года. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве к концу этого года планируют снести пятиэтажку в Дарницком районе. Российские оккупанты атаковали ее в ночь против 28 августа 2025 года. В результате обстрела столицы тогда погибли 25 человек.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в четверг, 19 февраля.

В Киеве планируют снести уничтоженную пятиэтажку

Известно, что 28 августа 2025 года россияне выпустили по территории Киева сотни дронов и ракеты. Взрывы раздавались почти повсюду. В результате атаки фиксировали попадания по жилым кварталам и административным зданиям.

Последствия российского обстрела Киева 28 августа 2025 года. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

По официальной информации, в результате российского обстрела в столице погибли 25 человек, также было много пострадавших.

Уничтожен дом в Дарницком районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Эксперты отмечают, что многоэтажка в Дарницком районе находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. До конца этого года здание планируют снести.

Последние удары России по Киеву

Мощные взрывы в Киеве раздавались 13 февраля. Российские оккупанты атаковали столицу дронами. В городе работала противовоздушная оборона.

А 12 февраля в результате российского обстрела Киева пострадала многоэтажка в Дарницком районе. Там выбито остекление и поврежден фасад.

Кроме того, противник несколько раз наносил удары по Дарницкой ТЭЦ. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, как быстро удастся восстановить оборудование.