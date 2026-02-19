Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Удар по Киеву 28 августа — что хотят сделать с уничтоженным домом

Удар по Киеву 28 августа — что хотят сделать с уничтоженным домом

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 17:08
В Киеве планируют снести дом, разрушенный обстрелом
Дом в Киеве, который разрушил российский обстрел 28 августа 2025 года. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве к концу этого года планируют снести пятиэтажку в Дарницком районе. Российские оккупанты атаковали ее в ночь против 28 августа 2025 года. В результате обстрела столицы тогда погибли 25 человек.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в четверг, 19 февраля.

Реклама
Читайте также:

В Киеве планируют снести уничтоженную пятиэтажку

Известно, что 28 августа 2025 года россияне выпустили по территории Киева сотни дронов и ракеты. Взрывы раздавались почти повсюду. В результате атаки фиксировали попадания по жилым кварталам и административным зданиям.

Російський обстріл Києва 28 серпня 2025 року
Последствия российского обстрела Киева 28 августа 2025 года. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

По официальной информации, в результате российского обстрела в столице погибли 25 человек, также было много пострадавших.

Масований російський обстріл Києва 28 серпня 2025 року
Уничтожен дом в Дарницком районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Эксперты отмечают, что многоэтажка в Дарницком районе находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. До конца этого года здание планируют снести.

Последние удары России по Киеву

Мощные взрывы в Киеве раздавались 13 февраля. Российские оккупанты атаковали столицу дронами. В городе работала противовоздушная оборона.

А 12 февраля в результате российского обстрела Киева пострадала многоэтажка в Дарницком районе. Там выбито остекление и поврежден фасад.

Кроме того, противник несколько раз наносил удары по Дарницкой ТЭЦ. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, как быстро удастся восстановить оборудование.

Киев война обстрелы оккупанты многоэтажка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации