У Києві планують знести зруйнований обстрілом будинок в Дарницькому районі

Будинок у Києві, який зруйнував російський обстріл 28 серпня 2025 року. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві хочуть знести будинок в Дарницькому районі, який зруйнував російський обстріл у ніч проти 28 серпня 2025 року. Тоді внаслідок атаки ракетами та дронами загинули 25 людей.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн у четвер, 19 лютого.

У Києві планують знести знищену пʼятиповерхівку

Відомо, що 28 серпня 2025 року росіяни випустили по території Києва сотні дронів та ракети. Вибухи лунали майже всюди. Внаслідок атаки фіксували влучання по житлових кварталах та адміністративних будівлях.

Наслідки російського обстрілу Києва 28 серпня 2025 року. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

За офіційною інформацією, у результаті російського обстрілу в столиці загинули 25 людей, також було багато постраждалих.

Знищений будинок у Дарницькому районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Експерти зазначають, що багатоповерхівка в Дарницькому районі перебуває в аварійному стані та не підлягає відновленню. До кінця цього року будівлю планують знести.

Останні удари Росії по Києву

Потужні вибухи в Києві лунали 13 лютого. Російські окупанти атакували столицю дронами. У місті працювала протиповітряна оборона.

А 12 лютого внаслідок російського обстрілу Києва постраждала багатоповерхівку в Дарницькому районі. Там вибито скління та пошкоджено фасад.

Крім того, противник декілька разів завдавав ударів по Дарницькій ТЕЦ. Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як швидко вдасться відновити обладнання.