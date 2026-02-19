Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Загинули 25 людей — яка доля будинку в Києві, по якому вдарила РФ

Загинули 25 людей — яка доля будинку в Києві, по якому вдарила РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 17:08
У Києві планують знести зруйнований обстрілом будинок в Дарницькому районі
Будинок у Києві, який зруйнував російський обстріл 28 серпня 2025 року. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві хочуть знести будинок в Дарницькому районі, який зруйнував російський обстріл у ніч проти 28 серпня 2025 року. Тоді внаслідок атаки ракетами та дронами загинули 25 людей.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн у четвер, 19 лютого.

Реклама
Читайте також:

У Києві планують знести знищену пʼятиповерхівку

Відомо, що 28 серпня 2025 року росіяни випустили по території Києва сотні дронів та ракети. Вибухи лунали майже всюди. Внаслідок атаки фіксували влучання по житлових кварталах та адміністративних будівлях. 

Російський обстріл Києва 28 серпня 2025 року
Наслідки російського обстрілу Києва 28 серпня 2025 року. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

За офіційною інформацією, у результаті російського обстрілу в столиці загинули 25 людей, також було багато постраждалих.

Масований російський обстріл Києва 28 серпня 2025 року
Знищений будинок у Дарницькому районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Експерти зазначають, що багатоповерхівка в Дарницькому районі перебуває в аварійному стані та не підлягає відновленню. До кінця цього року будівлю планують знести.

Останні удари Росії по Києву

Потужні вибухи в Києві лунали 13 лютого. Російські окупанти атакували столицю дронами. У місті працювала протиповітряна оборона.

А 12 лютого внаслідок російського обстрілу Києва постраждала багатоповерхівку в Дарницькому районі. Там вибито скління та пошкоджено фасад.

Крім того, противник декілька разів завдавав ударів по Дарницькій ТЕЦ. Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як швидко вдасться відновити обладнання.

Київ війна обстріли окупанти багатоповерхівка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації