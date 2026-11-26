Вручение мужчине уведомления о подозрении. Фото иллюстративное: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 24-летнему жителю Сумской области, которого считают причастным к мошенничеству на сумму 6,2 млн гривен. Злоумышленники рассылали предприятиям электронные письма якобы от имени Государственной налоговой службы Украины, которые содержали вредоносное программное обеспечение.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Как правоохранители раскрыли мошенническую схему

Получив доступ к счетам двух киевских предприятий, участники схемы перевели оттуда 6,2 млн гривен на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

Правоохранителям удалось отследить движение средств и заблокировать почти 3 млн гривен. Остальную сумму — 3,2 млн гривен — злоумышленники вывели со счетов и конвертировали в криптоактивы.

В рамках расследования установили 24-летнего жителя Сумской области, которому принадлежали криптокошельки с активами на сумму свыше 60 тысяч USDT. Это примерно 2,7 млн гривен. На криптоактивы наложен арест. Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных участников схемы. Досудебное расследование проводят следователи Шевченковского управления полиции Киева при оперативном сопровождении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. В соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве правоохранители разоблачили группу из четырех человек, которые присваивали товары, заказанные в супермаркетах через службы доставки. Организатором схемы был 28-летний мужчина с опытом работы курьером, который привлек к махинации трех сообщников.

Ранее в Киеве правоохранители раскрыли схему незаконного трудоустройства военнообязанных мужчин за рубежом. Фигурант представлялся должностным лицом из кадрового резерва профильного ведомства и обещал за 100 тысяч долларов помочь получить должность в украинском дипломатическом представительстве.