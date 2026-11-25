Правоохранители во время задержания. Иллюстративное фото: facebook.com/UA.National.Police

В Киеве раскрыли мошенническую схему по присвоению товаров, заказанных в супермаркетах через службы доставки. Четырем участникам махинации предъявлено подозрение. Ущерб торговым сетям составляет не менее 400 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в среду, 25 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Фирменные рюкзаки курьерской службы, изъятые у мошенников. Фото: Прокуратура Украины

Как работала мошенническая схема с доставкой заказов из супермаркетов

По данным следствия, организатором схемы был 28-летний мужчина, имевший опыт работы в курьерской службе. К махинации он привлек трех сообщников, которые выполняли роль курьеров.

Участники группы создавали фиктивные учетные записи в мобильном приложении. С их помощью они получали в супермаркетах заказанные алкогольные и табачные изделия. Кроме того, подозреваемые разработали поддельное мобильное приложение, имитировавшее работу одной из служб доставки.

По предварительным данным, схема действовала с начала 2026 года до сентября. За это время участники группы присвоили товары крупных торговых сетей на сумму не менее 400 тысяч гривен.

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Что изъяли во время обысков у подозреваемых

В ходе обысков правоохранители изъяли 26 мобильных телефонов, почти 1200 SIM-карт, более 233 тысяч гривен и 2500 долларов. Также среди вещественных доказательств — фирменные рюкзаки курьерской службы и другие предметы.

Действия четырёх участников группы квалифицированы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры/Facebook

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в киевском метро на эскалаторах 16 станций будут транслировать фрагмент первой оперы Дмитрия Бортнянского "Креонт". Музыкальная запись будет звучать в вечернее время до 27 ноября включительно по случаю 250-летия премьеры произведения. Оперу, ноты которой считались утраченными почти 250 лет, возродили украинские художники в 2023 году.

Также мы писали, что в Киеве с 5 декабря начнут работу официальные рождественские ярмарки, где будут продавать хвойные деревья и новогодние украшения. Торговые площадки будут организованы более чем по 140 адресам во всех районах столицы. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.