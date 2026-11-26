Вручення підозри чоловіку. Фото ілюстративне: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 24-річному жителю Сумщини, якого вважають причетним до шахрайства на 6,2 млн гривень. Зловмисники надсилали підприємствам електронні листи нібито від імені Державної податкової служби України, які містили шкідливе програмне забезпечення.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Як правоохоронці викрили шахрайську схему

Отримавши доступ до рахунків двох київських підприємств, учасники схеми переказали звідти 6,2 млн гривень на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Правоохоронцям вдалося відстежити рух коштів і заблокувати майже 3 млн гривень. Решту суми — 3,2 млн гривень — зловмисники вивели з рахунків і конвертували у криптоактиви.

У межах розслідування встановили 24-річного мешканця Сумщини, якому належали криптогаманці з активами на понад 60 тисяч USDT. Це приблизно 2,7 млн гривень. На криптоактиви наклали арешт. Чоловікові заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції Києва за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві правоохоронці викрили групу з чотирьох осіб, які привласнювали товари, замовлені в супермаркетах через служби доставки. Організатором схеми був 28-річний чоловік із досвідом роботи кур’єром, який залучив до оборудки трьох спільників.

Раніше у Києві правоохоронці викрили схему незаконного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків за кордоном. Фігурант представлявся посадовцем із кадрового резерву профільного відомства та обіцяв за 100 тисяч доларів допомогти отримати посаду в українському дипломатичному представництві.