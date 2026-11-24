Задержание подозреваемого мужчины. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В столице раскрыли схему незаконного трудоустройства военнообязанных мужчин за рубежом. За деньги фигурант обещал устроить кандидата на должность в украинском дипломатическом представительстве, что якобы давало бы право на отсрочку от мобилизации и выезд из Украины.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Как работала схема продажи должностей в диппредставительстве

По данным следствия, мужчина представлялся должностным лицом из кадрового резерва профильного ведомства и уверял, что имеет влияние на ответственных чиновников. Он обещал военнообязанному трудоустройство в украинском дипломатическом представительстве за рубежом за 100 тысяч долларов.

Задержан подозреваемый. Фото: Нацполиция

Деньги изъяты у подозреваемого организатора схемы. Фото: Нацполиция

Во время встречи фигурант рассказал, что такая должность якобы позволит получить отсрочку от призыва во время мобилизации и выезжать за пределы Украины для выполнения служебных обязанностей. Также он утверждал, что кандидат уже прошел необходимую проверку.

Деньги мужчина попросил подготовить в трёх валютах — долларах США, швейцарских франках и евро. Впоследствии он настоял на немедленной передаче задатка в размере 20 тысяч долларов, угрожая, что в случае промедления кандидат лишится возможности получить должность.

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19 ноября следователи Голосеевского управления полиции и оперативники управления стратегических расследований задержали мужчину в одном из столичных кафе во время получения задатка.

В тот же день ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Процессуальное руководство по делу осуществляет Голосеевская окружная прокуратура Киева.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября в Киеве бензин и дизельное топливо продолжили дешеветь. Больше всего цены снизили сети OKKO, UPG, WOG и SOCAR, а на отдельных АЗС бензин уже стоил менее 80 гривен за литр.

Также в Киеве 24 ноября движение было затруднено на подъездах к Подольскому мостовому переходу. В частности, пробки наблюдались на улице Набережно-Крещатицкой, а также на Европейской площади.