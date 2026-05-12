Поврежденный дом на Святошино отремонтируют за 20 млн грн

Поврежденный дом на Кременецком переулке, 4.

Дом на Кременецком переулке под номером 4 пострадал в результате российской атаки 24 апреля 2025 года. Здание признали аварийным, ведь стены разломаны, перекрытия трещат, а в крыше — дыра.

Планы относительно дома журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал глава Святошинской РГА Георгий Зантарая.

Дом на Святошино отремонтируют до конца 2026 года

Здание признали аварийным практически сразу после прилета. Его законсервировали, однако тяжелая зима внесла свои коррективы. Трещины после холодного сезона стали еще серьезнее, радиаторы лопнули, а стены покрылись черной плесенью.

"Это один из самых поврежденных домов. Он ближе всего находится к эпицентру прилета.

Это один из самых тяжелых домов. Уже разработана проектно-сметная документация и работы выполняются Святошинской администрацией. Уже начались торги по выявлению победителей, которые будут заниматься восстановлением. Там надо укреплять все: и стены, и перегородки, и новую крышу, и ремонт в квартирах, и коммуникации. Восстановление дома начнется в мае", — рассказывал Георгий Зантарая.

По словам главы района, на сегодня уже профинансировано 20 миллионов гривен в этот дом.

"Все дома, которые повреждены в нашем районе, город финансирует на 100%. Поэтому я вас уверяю, что это будет сделано, и этот дом будет восстановлен. Сметная стоимость — 20 миллионов, но она не окончательная. Возможна корректировка, ведь в ходе работ могут быть выявлены недостатки, которые нужно устранять. Я думаю, что до конца этого календарного года люди смогут вернуться в свои квартиры", — пояснил руководитель Святошинской РГА.

Напомним, что дом на Святошино, в котором погибли киевляне, снесли после года ожидания. От него после прилета российской ракеты оставались только руины.

