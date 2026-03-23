Полиция задержала подозреваемого во взрывах в Буче

Подозреваемый в совершении теракта. Фото: Нацполиция

В Буче правоохранители оперативно задержали подозреваемого в совершении теракта, произошедшего утром 23 марта. По данным следствия, злоумышленник действовал по указаниям российских спецслужб и устроил так называемый "двойной" взрыв.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Правоохранители задержали виновного в теракте

Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины задержали исполнителя преступления в течение нескольких часов "по горячим следам". Им оказался 21-летний местный житель, которого, по предварительным данным, завербовали через интернет представители РФ.

Как установило следствие, в 05:35 на спецлинию 112 поступило сообщение о взрыве на одной из улиц города. После прибытия экстренных служб произошел второй подрыв.

Злоумышленник изготовил два самодельных взрывных устройства по инструкциям кураторов и оснастил их мобильными телефонами для дистанционной активации. Одно из них он спрятал под скамейкой у входа в подъезд жилого дома, другое — рядом с мусорным контейнером.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статье о террористическом акте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных лиц под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Теракт в Буче 23 марта

В Буче утром 23 марта вблизи многоквартирного дома прогремели два взрыва. В результате инцидента ранения получили двое правоохранителей — их госпитализировали, угрозы жизни нет, в дальнейшем они будут проходить амбулаторное лечение. В полиции квалифицировали произошедшее как теракт.

Напомним, в феврале СБУ задержала российских агентов, которые взорвали автомобиль неподалеку от здания службы. Им грозит до 12 лет заключения.