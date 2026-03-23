Свидетель рассказал о втором взрыве в Буче после приезда следователей

Полицейские. Фото иллюстративное: Нацполиция

В понедельник, 23 марта, в Буче Киевской области произошел теракт. Местный житель рассказал, что произошло в городе. Сначала прогремел первый взрыв, а затем, уже после приезда правоохранителей, — второй.

Видео опубликовал Бучанский городской совет.

Читайте также:

Свидетель раскрыл подробности о теракте в Буче

По словам мужчины, он проснулся от мощного взрыва. Он добавил, что на земле была видна большая воронка и много гаек.

"Они новые, не крученые. Также я увидел горловину, как от пятилитровой бутылки. Видно было, что там горюче-смазочные какие-то материалы были", — добавил местный житель.

По его словам, через два часа прогремел второй взрыв. Это произошло после приезда правоохранителей.

"Приехали какие-то следователи, или кто. И они как раз проходили возле мусорного бака. И в этот момент был второй взрыв", — отметил мужчина.

Он добавил, что в доме выбиты окна и поврежден фасад. По информации горсовета, сейчас специалисты устанавливают обстоятельства двойного взрыва и оказывают помощь пострадавшим.

Что известно о теракте в Буче

Утром 23 марта вблизи многоквартирного жилого дома прогремели два взрыва. Из-за этого пострадали двое правоохранителей. Их жизни угрозы нет. Полиция квалифицировала это как теракт.

Вероятного причастного к взрывам в Буче задержали днем 23 марта. Правоохранители пока не раскрыли подробностей о злоумышленнике. Продолжается следствие.