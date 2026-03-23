Свидетель рассказал о втором взрыве в Буче после приезда следователей

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Свидетель рассказал о втором взрыве в Буче после приезда полиции

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 12:48
Полицейские. Фото иллюстративное: Нацполиция

В понедельник, 23 марта, в Буче Киевской области произошел теракт. Местный житель рассказал, что произошло в городе. Сначала прогремел первый взрыв, а затем, уже после приезда правоохранителей, — второй.

Видео опубликовал Бучанский городской совет, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Свидетель раскрыл подробности о теракте в Буче

По словам мужчины, он проснулся от мощного взрыва. Он добавил, что на земле была видна большая воронка и много гаек.

"Они новые, не крученые. Также я увидел горловину, как от пятилитровой бутылки. Видно было, что там горюче-смазочные какие-то материалы были", — добавил местный житель.

По его словам, через два часа прогремел второй взрыв. Это произошло после приезда правоохранителей.

"Приехали какие-то следователи, или кто. И они как раз проходили возле мусорного бака. И в этот момент был второй взрыв", — отметил мужчина.

Он добавил, что в доме выбиты окна и поврежден фасад. По информации горсовета, сейчас специалисты устанавливают обстоятельства двойного взрыва и оказывают помощь пострадавшим.

Что известно о теракте в Буче

Утром 23 марта вблизи многоквартирного жилого дома прогремели два взрыва. Из-за этого пострадали двое правоохранителей. Их жизни угрозы нет. Полиция квалифицировала это как теракт.

Вероятного причастного к взрывам в Буче задержали днем 23 марта. Правоохранители пока не раскрыли подробностей о злоумышленнике. Продолжается следствие.

теракт Буча Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации