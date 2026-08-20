Попадания, пожары и разрушения: первые фото последствий обстрела Киева

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В ночь на 20 августа Киев подвергся ракетному удару со стороны России. В результате обстрела в нескольких районах возникли пожары, повреждены здания, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Главное:

враг наносил удары по городу баллистическими ракетами и пытался атаковать крылатыми ракетами;

последствия зафиксированы в трех районах Киева;

на данный момент известно о 4 погибших и 23 пострадавших.

Что известно об атаке

Отметим, что примерно в 23:52 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. Через несколько минут враг начал запускать по столице ракеты, а в городе были слышны взрывы.

Позже оккупанты запустили также крылатые ракеты «Калибр», и примерно в 02:00 ночи в Киеве был слышен как минимум один звук взрыва.

Кроме того, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 и совершил пусковые маневры. По состоянию на 04:40 ракеты уже некоторое время находятся в воздушном пространстве Украины и, вероятно, также держат курс на Киев.

Последствия атаки

ГСЧС Украины в своём Telegram-канале сообщило, что в результате вражеской атаки попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах города.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Святошинский район

По данным ГСЧС, в этом районе:

зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов;

локализованы пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 квадратных метров;

по другому адресу возник пожар в складском здании площадью 500 квадратных метров.

Соломенский район

В этом районе тоже много последствий. В частности:

в 9-этажном жилом доме разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7–9 этажей;

по другим адресам выбиты окна в жилых домах, здании медицинского учреждения, а также возникли пожары автомобилей, гаражей и магазина. Пожар в гаражах ликвидирован на площади 60 квадратных метров;

в двух жилых домах и пристройке школы заблокированы люди:

по другому адресу в медицинском учреждении выбиты окна, произошло возгорание в подсобном помещении и автомобиле на площади 50 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район

В этом районе зафиксировано попадание на территории нежилого объекта. В результате атаки возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 квадратных метров.

Пострадавшие

По данным ГСЧС, на данный момент в Киеве 4 погибших и 23 пострадавших. Однако в КГВА сообщали о 5 погибших.

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