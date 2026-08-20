Попадания, пожары и разрушения: первые фото последствий обстрела Киева
В ночь на 20 августа Киев подвергся ракетному удару со стороны России. В результате обстрела в нескольких районах возникли пожары, повреждены здания, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.
Главное:
- враг наносил удары по городу баллистическими ракетами и пытался атаковать крылатыми ракетами;
- последствия зафиксированы в трех районах Киева;
- на данный момент известно о 4 погибших и 23 пострадавших.
Что известно об атаке
Отметим, что примерно в 23:52 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. Через несколько минут враг начал запускать по столице ракеты, а в городе были слышны взрывы.
Позже оккупанты запустили также крылатые ракеты «Калибр», и примерно в 02:00 ночи в Киеве был слышен как минимум один звук взрыва.
Кроме того, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 и совершил пусковые маневры. По состоянию на 04:40 ракеты уже некоторое время находятся в воздушном пространстве Украины и, вероятно, также держат курс на Киев.
Последствия атаки
ГСЧС Украины в своём Telegram-канале сообщило, что в результате вражеской атаки попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах города.
Подробнее о каждом из них — ниже.
Святошинский район
По данным ГСЧС, в этом районе:
- зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов;
- локализованы пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 квадратных метров;
- по другому адресу возник пожар в складском здании площадью 500 квадратных метров.
Соломенский район
В этом районе тоже много последствий. В частности:
- в 9-этажном жилом доме разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7–9 этажей;
- по другим адресам выбиты окна в жилых домах, здании медицинского учреждения, а также возникли пожары автомобилей, гаражей и магазина. Пожар в гаражах ликвидирован на площади 60 квадратных метров;
- в двух жилых домах и пристройке школы заблокированы люди:
- по другому адресу в медицинском учреждении выбиты окна, произошло возгорание в подсобном помещении и автомобиле на площади 50 квадратных метров. Пожар ликвидирован.
Дарницкий район
В этом районе зафиксировано попадание на территории нежилого объекта. В результате атаки возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 квадратных метров.
Пострадавшие
По данным ГСЧС, на данный момент в Киеве 4 погибших и 23 пострадавших. Однако в КГВА сообщали о 5 погибших.
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