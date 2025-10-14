В Киеве объявили подозрение чиновнику из-за закупки некачественных столбиков

В Киеве чиновник приобрел некачественные столбики на 1,5 млн грн
В Киеве объявили подозрение должностному лицу КП ДЭУ Подольского района из-за закупки антипарковочных столбиков ненадлежащего качества. Бюджету столицы нанесен ущерб на более 1,5 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 14 октября.
Антипарковочные столбики ненадлежащего качества
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении уже бывшему начальнику КП "ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района" в служебной халатности при заключении договоров на закупку ограничительных стационарных столбиков", — говорится в сообщении.
Действия фигуранта квалифицировали как ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.
При закупке столбиков, предназначенных для безопасности пешеходов и запрета парковки на тротуарах, было обнаружено, что приобретенные изделия имели меньшую высоту и более низкое качество, чем предусмотрено условиями тендера. Они не соответствовали требованиям ДСТУ.
