В Киеве чиновник приобрел некачественные столбики на 1,5 млн грн

В Киеве чиновник приобрел некачественные столбики на 1,5 млн грн

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 16:10
В Киеве объявили подозрение чиновнику из-за закупки некачественных столбиков
Антипарковочные столбики. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве объявили подозрение должностному лицу КП ДЭУ Подольского района из-за закупки антипарковочных столбиков ненадлежащего качества. Бюджету столицы нанесен ущерб на более 1,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 14 октября.

Читайте также:

Антипарковочные столбики ненадлежащего качества

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении уже бывшему начальнику КП "ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района" в служебной халатности при заключении договоров на закупку ограничительных стационарных столбиков", — говорится в сообщении.

Закупка неякісних стовпчиків у Києві
Фигурант и работник полиции. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Действия фигуранта квалифицировали как ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

При закупке столбиков, предназначенных для безопасности пешеходов и запрета парковки на тротуарах, было обнаружено, что приобретенные изделия имели меньшую высоту и более низкое качество, чем предусмотрено условиями тендера. Они не соответствовали требованиям ДСТУ.

null
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве объявили подозрение чиновнице КП, которая закупила соль со значительной переплатой.

Ранее подозрение объявили чиновнику Соломенской РГА и директору частного общества из-за завышения стоимости ремонта крыши в школе.

Киев деньги чиновники прокуратура подозрение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
