Видео

Главная Киев Переплатил за авто для ГСЧС — отстранили чиновника КГГА

Переплатил за авто для ГСЧС — отстранили чиновника КГГА

Дата публикации 14 октября 2025 12:50
Чиновника КГГА отстранили от должности — переплатил на закупках
Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА.Фото: Прокуратура Украины

Директора Департамента муниципальной безопасности КГГА отстранили от должности до 8 декабря 2025 года. Он переплатил 11 миллионов гривен на закупках авто для спасателей.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 14 октября.

Читайте также:

Чиновника КГГА отстранили от должности

В прокуратуре рассказали, что суд отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, которого подозревают в служебной халатности. В результате для одного из подразделений ГСЧС приобрели спецавтомобили по значительно завышенной цене.

Отмечается, что подозреваемого отстранили от должности до 8 декабря 2025 года, то есть до конца досудебного расследования.

"Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно как ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам", — говорится в сообщении.

Также правоохранители отметили, что согласно должностным обязанностям директор Департамента должен был должным образом организовать процесс определения ожидаемой стоимости спецавтомобилей перед проведением закупки, однако не сделал этого. В результате за автомобили переплатили почти 11 миллионов гривен.

Напомним, начальник КП в Киеве получил подозрение из-за закупки дорожной соли ненадлежащего качества. Это нанесло ущерб бюджету на 1,4 миллиона гривен.

Также мы писали, что чиновника РГА в Киеве подозревают в хищении 550 тысяч гривен. Он проводил ремонт школьной крыши.

