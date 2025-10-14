Чиновника КГГА отстранили от должности — переплатил на закупках

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА.Фото: Прокуратура Украины

Директора Департамента муниципальной безопасности КГГА отстранили от должности до 8 декабря 2025 года. Он переплатил 11 миллионов гривен на закупках авто для спасателей.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 14 октября.

Чиновника КГГА отстранили от должности

В прокуратуре рассказали, что суд отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, которого подозревают в служебной халатности. В результате для одного из подразделений ГСЧС приобрели спецавтомобили по значительно завышенной цене.

Отмечается, что подозреваемого отстранили от должности до 8 декабря 2025 года, то есть до конца досудебного расследования.

"Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно как ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам", — говорится в сообщении.

Также правоохранители отметили, что согласно должностным обязанностям директор Департамента должен был должным образом организовать процесс определения ожидаемой стоимости спецавтомобилей перед проведением закупки, однако не сделал этого. В результате за автомобили переплатили почти 11 миллионов гривен.

