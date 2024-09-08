Взрыв на АТП в Киеве — погибли два человека

Спасатели ликвидируют последствия взрыва на АТП в Киеве 8 сентября. Фото: ГСЧС Киева

В Голосеевском районе Киева на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Спасательные работы продолжаются, причину взрыва будут выяснять правоохранители.

Об этом сообщил представитель ГСЧС в Киеве Павел Петров в телемарафоне "Єдині новини" в воскресенье, 8 сентября.

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Сегодня около 10.00 в Голосеевском районе Киева произошел взрыв на территории автотранспортного предприятия.

Как сообщил спикер ГСЧС, на месте были обнаружены тела двух погибших, а под завалами может оставаться еще один человек. На месте работает около 40 спасателей и 11 единиц спецтехники.

Спасательные работы продолжаются, причину взрыва будут выяснять правоохранители.

"Воспламенение на территорию не было. Спасатели не прекратят работы пока полностью не ликвидируют последствия. Сейчас работники ГСЧС просто разбирают завалы" , — отметил Петров.