Взрыв в Киеве 8 сентября – под завалами могут находиться люди

В КГВА уточнили информацию о количестве погибших из-за взрыва на АТП
8 сентября 2024 13:01
Разбор завалов. Фото: ГСЧС
В Голосеевском районе в воскресенье, 8 сентября произошел взрыв на автотранспортном предприятии. Сейчас известно о двух погибших.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.
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"На территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв техногенного происхождения", — уточнили в КГВА.
Известно, что в результате частично было разрушено двухэтажное здание 40 на 100 метров. По состоянию на данный момент из-под завалов АТП изъяли двух погибших, там еще могут находиться люди.
Правоохранители привлекли к спасательно-поисковой операции кинологический расчет. Все оперативные службы работают на месте.
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