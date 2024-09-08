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В КГВА уточнили информацию о количестве погибших из-за взрыва на АТП

8 сентября 2024 13:01
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрыв в Киеве 8 сентября – под завалами могут находиться люди
Разбор завалов. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

В Голосеевском районе в воскресенье, 8 сентября произошел взрыв на автотранспортном предприятии. Сейчас известно о двух погибших.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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"На территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв техногенного происхождения", — уточнили в КГВА.

Известно, что в результате частично было разрушено двухэтажное здание 40 на 100 метров. По состоянию на данный момент из-под завалов АТП изъяли двух погибших, там еще могут находиться люди.

Правоохранители привлекли к спасательно-поисковой операции кинологический расчет. Все оперативные службы работают на месте.

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Скриншот поста КГВА

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