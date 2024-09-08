Вибух на АТП у Києві — загинуло двоє людей

Рятувальники ліквідують наслідки вибуху на АТП у Києві 8 вересня. Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі Києва на території автотранспортного підприємства стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей. Рятувальні роботи тривають, причину вибуху з’ясовуватимуть правоохоронці.

Про це повідомив речник ДСНС у Києві Павло Петров у телемарафоні "Єдині новини" у неділю, 8 вересня.

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Вибух у Голосіївському районі Києва

Сьогодні близько 10:00 у Голосіївському районі Києва стався вибух на території автотранспортного підприємства.

Як повідомив речник ДСНС, на місці було виявлено тіла двох загиблих, а під завалами може залишатися ще одна людина. На місці працюють близько 40 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

Рятувальні роботи продовжуються, причину вибуху з'ясовуватимуть правоохоронці.

"Загоряння на територію не було. Рятувальники не припинять роботи поки повністю не ліквідують наслідки. Наразі працівники ДСНС просто розбирають завали", — зазначив Петров.