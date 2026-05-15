Иностранным дипломатам показали последствия обстрела Киева

Последствия российского обстрела Киева 14 мая.

Иностранным дипломатам показали последствия массированного российского обстрела Киева в ночь на 14 мая. В частности, они посетили многоэтажку в Дарницком районе, где оккупанты полностью уничтожили подъезд. В результате обстрела погибли 24 человека, а также есть раненые.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн в пятницу, 15 мая

Россия 14 мая в очередной раз осуществила террористическую атаку по территории Украины. Основной удар пришелся на Киев. В частности, в Дарницком районе российская крылатая ракета Х-101, изготовленная только во втором квартале этого года в обход всех международных санкций, попала прямо в жилую многоэтажку.

Поисково-спасательная операция продолжалась более 28 часов. Официально подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Кроме того, еще 48 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Сегодня место трагедии посетили украинский лидер Владимир Зеленский, премьер Юлия Свириденко и глава МВД Игорь Клименко. Кроме того, последствия российского обстрела увидели представители иностранного дипломатического корпуса.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский 15 мая посетил место российского обстрела Киева, где противник разрушил подъезд многоэтажки. Он выразил соболезнования семьям погибших.

На место атаки приходят люди с цветами, свечами и игрушками, чтобы почтить память погибших. Также положили альбомы с фотографиями, которые нашли во время разборов завалов.