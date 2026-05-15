Иностранным дипломатам показали последствия обстрела Киева

Иностранным дипломатам показали последствия обстрела Киева

Дата публикации 15 мая 2026 15:10
Последствия российского обстрела Киева 14 мая. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Иностранным дипломатам показали последствия массированного российского обстрела Киева в ночь на 14 мая. В частности, они посетили многоэтажку в Дарницком районе, где оккупанты полностью уничтожили подъезд. В результате обстрела погибли 24 человека, а также есть раненые.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн в пятницу, 15 мая

Россия 14 мая в очередной раз осуществила террористическую атаку по территории Украины. Основной удар пришелся на Киев. В частности, в Дарницком районе российская крылатая ракета Х-101, изготовленная только во втором квартале этого года в обход всех международных санкций, попала прямо в жилую многоэтажку.

Російський обстріл Києва 14 травня
Иностранные дипломаты посетили место российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Удар Росії по Києву 15 травня
Обломки российской ракеты. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Іноземні дипломати побачили наслідки російського обстрілу Києва
Иностранные дипломаты на месте российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Поисково-спасательная операция продолжалась более 28 часов. Официально подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Кроме того, еще 48 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Дипломати на місці російського обстрілу Києва
Иностранные дипломаты увидели последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Іноземні дипломати на місці російського обстрілу Києва
Представители иностранного дипломатического корпуса на месте российского обстрела. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Масований обстріл Києва 15 травня
Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Сегодня место трагедии посетили украинский лидер Владимир Зеленский, премьер Юлия Свириденко и глава МВД Игорь Клименко. Кроме того, последствия российского обстрела увидели представители иностранного дипломатического корпуса.

Обстріл Дарницького району Києва
Спасатели общаются с представителями иностранного дипломатического корпуса. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Атака Росії на Київ 15 травня
Последствия массированного российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский 15 мая посетил место российского обстрела Киева, где противник разрушил подъезд многоэтажки. Он выразил соболезнования семьям погибших.

На место атаки приходят люди с цветами, свечами и игрушками, чтобы почтить память погибших. Также положили альбомы с фотографиями, которые нашли во время разборов завалов.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
