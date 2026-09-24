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Главная Киев РФ атаковала Киев: повреждены дома, роддом и есть жертвы

РФ атаковала Киев: повреждены дома, роддом и есть жертвы

Ua ru
24 сентября 2026 02:52
Обстрел Киева 24 сентября — повреждены дома и медицинские учреждения, погибли 2 человека
Спасатель. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ночь на 24 сентября россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в столице зафиксированы повреждения домов, горит склад, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

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Главное:

  • враг запустил три волны баллистических ракет;
  • последствия зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Подольском и Дарницком районах;
  • в результате атаки погибли два человека и ещё 6 пострадали.

Чем обстреливали россияне

Примерно в 00:54 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистических ракет.

Фактически сразу после тревоги Воздушные силы ВСУ сообщили, что фиксируют пуски баллистических ракет, и все они летели в направлении Киева. Так, в 01:00 в столице раздалась громкая серия взрывов, а позже, в 01:30 и 01:50, последовали повторные взрывы, поскольку враг повторно запускал ракеты.

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Мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в своих Telegram-каналах сообщили, что последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Подольском и Дарницком районах.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Соломенский район

По данным местных властей, в Соломенском районе зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки и возник пожар в складском помещении.

Днепровский район

Кличко сообщил, что в Днепровском районе обломки упали во дворы 16-этажного и частного жилых домов, а также на административное здание.

"В Днепровском районе, где обломки упали во двор частного дома, произошло частичное разрушение здания. Под завалами могут находиться люди", — добавил он.

В то же время КМВА сообщает, что повреждено 8-этажное нежилое здание, а в других местах повреждены 16-этажный дом и два частных жилых дома (вероятно, речь идет о тех, о которых писал Кличко).

Обновлено в 02:57

"В Днепровском районе обломки упали ещё по двум адресам — на территории частных усадеб. В одном из домов — разрушение", — пишет Кличко.

Святошинский район

На данный момент известно, что в этом районе повреждено складское здание.

Подольский район

Здесь обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения, в результате чего загорелись автомобили.

Однако позже Кличко уточнил, что обломки упали возле роддома. В результате повреждены окна и часть фасада здания. На парковке возле медицинского учреждения один погибший.

Кроме того, поврежден расположенный рядом клинико-диагностический центр.

Дарницкий район

Здесь обломок ракеты упал на проезжую часть дороги.

Жертвы и пострадавшие

По последним данным, по состоянию на 02:45 в Киеве двое погибших и трое пострадавших.

Обновлено в 03:08

"Двое погибших и 5 пострадавших в столице. Троих раненых медики госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", — уточнил Кличко.

В то же время КГВА пишет о 6 пострадавших.

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Посты Кличко и КГВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, россияне начали активно атаковать Киев в среду утром 23 сентября. В результате ударов вражеских беспилотников были повреждены АЗС.

Также мы писали, что из-за вражеской атаки загорелся бывший Железнодорожный рынок, известный киевлянам как "Шайба".

Киев обстрелы война в Украине погибшие разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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