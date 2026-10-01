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Главная Киев В Киеве дрон попал в школу: 104 ребенка находились в укрытии

В Киеве дрон попал в школу: 104 ребенка находились в укрытии

Ua ru
1 октября 2026 12:40
Репортаж
Дрон попал в школу в Киеве: что известно об ударе и детях
Здание школы в Киеве, в которое 1 октября 2026 года попал российский дрон. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева дрон попал в здание школы. На момент удара 104 ребенка находились в укрытии. Никто из них не пострадал.

Об этом сообщили пресс-секретарь ГСЧС Павел Петров и директор школы Валентина Черная в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой в четверг, 1 октября.

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По словам пресс-секретаря ГСЧС Павла Петровапопадание в учебное заведение произошло около 9:00. На тот момент в школе уже звучал сигнал воздушной тревоги, поэтому дети и сотрудники находились в укрытии.

Атака РФ на Київ 1 жовтня
Школа, в которую попал российский дрон. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

После удара на уровне третьего этажа возник небольшой пожар. В результате попадания была частично повреждена внешняя стена возле лестничной клетки. Спасатели ликвидировали возгорание и завершили работы на месте.

Удар РФ по школі
Разрушения в результате удара РФ по школе. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В настоящее время территорию и место взрыва должны обследовать взрывотехники Национальной полиции. Они должны проверить, не осталось ли там взрывоопасных предметов.

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После этого, вероятно, к аварийно-восстановительным работам присоединится Киевская аварийно-спасательная служба. Предварительно, в школу попал реактивный дрон.

Атака РФ на школу у Києві
Полиция и спасатели ликвидируют последствия удара РФ по школе в Киеве. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В свою очередь директор школы Валентина Черная сообщила, что после сигнала воздушной тревоги ученики и сотрудники успели спуститься в укрытие. По ее словам, на момент удара в школе находились 104 ребенка, никто из них не пострадал.

Она также отметила, что родителям сразу сообщили о случившемся. После этого они забрали детей из школы.

По словам директора, завтра занятия в учебном заведении планируется проводить дистанционно.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российского дрона по школе в Киеве. В результате атаки возник пожар и было повреждено здание, однако ученики и учителя не пострадали, поскольку находились в укрытии. Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию и поддержку Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 1 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего пострадал мужчина. В Соломенском районе загорелось помещение жилого дома, а в Оболонском — складское здание. Также обломки упали на открытые территории в Оболонском и Печерском районах.

Киев обстрелы война в Украине атака школа реактивные дроны
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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